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ЦАМТО

Индонезия может приобрести американские истребители F-15ID

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Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes

ЦАМТО, 23 ноября. Власти Индонезии, предположительно, близки к принятию решения о покупке истребителей F-15ID корпорации Boeing.

По сообщению Reuters, после визита в Индонезию министра обороны США Ллойда Остина и его переговоров с главой военного ведомства страны Прабово Субианто, было принято решение о продвижении сделки.

По данным агентства, Джакарту устраивает стоимость пакета F-15ID, несмотря на недавние сообщения в СМИ о том, что стоимостной параметр сделки может стать камнем преткновения.

Как заявил по итогам встречи Прабово Субианто, переговоры прошли успешно. Решение сейчас за правительством Индонезии. При этом ни одна из сторон не упоминала F-15ID (обозначение индонезийской версии F-15EX) в своих официальных заявлениях о переговорах между министерствами обороны.

В заявлении Министерства обороны США военная техника упоминается в коротком абзаце, что "модернизация сил" является основой отношений в сфере обороны между двумя странами.

В феврале 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индонезии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 истребителей F-15ID и сопутствующего оборудования на сумму до 13,9 млрд. долл.

Заявление было сделано вслед за подписанием ВВС Индонезии контракта на поставку 42 французских истребителей "Рафаль".

Компания Boeing готовится к возможной сделке. На недавней выставке IndoDefence 2022 в Джакарте компания подписала меморандум о взаимопонимании с Indonesian Aerospace (также известной как PTDI), предусматривающий оценку возможных направлений сотрудничества в случае заключения контракта на поставку F-15ID.

Если Джакарта закупит F-15ID, она станет второй страной после Катара, эксплуатирующей как "Рафаль", так и F-15.

По данным Flightglobal.com, на текущий момент ВВС Катара получили 27 самолетов "Рафаль" и 29 F-15QA.

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Страны
Индонезия
Катар
США
Продукция
F-15
Rafale
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