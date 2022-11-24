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РИА Новости

Ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года

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Ракета "Синева"
Ракета "Синева".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Баллистические ракеты "Синева" и "Лайнер" будут на вооружении АПЛ ВМФ России до 2030 года

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Баллистические ракеты морского базирования "Синева" и "Лайнер" будут стоять на вооружении стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ России до 2030 года, заявил гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, разработчика и производителя этих ракет, Владимир Дегтярь.

Этими жидкотопливными ракетами вооружены стратегические подводные лодки третьего поколения проекта 667 (БДРМ). Новые стратегические атомоходы класса "Борей" (проект 955) четвертого поколения вооружают твердотопливной ракетой "Булава". Дальность поражения "Лайнера" - до 11 тысяч километров, "Булавы" - до 9 тысяч.

"Ракеты "Синева" и "Лайнер" во втором десятилетии нашего века обеспечили парирование проблем стратегического сдерживания "вероятного противника" в периоды обострения международной обстановки. Сегодня они составляют основу морской компоненты ядерной триады России и в настоящее время обеспечивают возможность существования действующей Северо-Западной группировки подводных лодок до 2026-2030 годов", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".

По его словам, это дает время для проведения исследований и разработки перспективного ракетного комплекса морского базирования.

Дегтярь также подчеркнул, что в отличие от "Синевы" ракеты "Лайнер" могут оснащаться боевыми нагрузками разного типа. В современных условиях оснащение ракеты средствами противодействия повышает эффективность ее использования.

"Боевая ступень ракеты и средства противодействия, разработанные на основе адаптивно-модульного принципа, обеспечивают возможность гибкого реагирования на изменения системы противоракетной обороны путем замены боевой нагрузки", - сказал директор ГРЦ имени Макеева.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ГРЦ им. Макеева
Проекты
667
955 Борей
Ядерный щит
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