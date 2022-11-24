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ТАСС

В Литве заявили, что выделили Украине €650 млн с начала кризиса

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Солдаты во время церемонии в Вильнюсе, Литва
Солдаты во время церемонии в Вильнюсе, Литва.
Источник изображения: © AFP 2019, PETRAS MALUKAS

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен добавила, что Киев высоко ценит усилия Вильнюса

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Помощь, которую Вильнюс оказал Киеву с начала кризиса, в денежном выражении составляет €650 млн. Об этом в среду в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Официальная сумма помощи составляет около €650 млн, хотя по некоторым позициям она иногда оценивается ниже, потому что другие страны применяют иную методику", - сказала глава парламента.

Украина, по словам спикера, высоко ценит эти усилия Вильнюса. "Наша помощь Украине, наша поддержка носят исключительный характер. На Украине это знают и подчеркивают при встречах", - утверждала Чмилите-Нильсен.

Она считает, что неверно в настоящий момент сводить вопрос помощи к передаче Киеву самоходных гаубиц и систем противовоздушной обороны. "Считаю ошибкой сводить оказание помощи к этому одному конкретному вопросу", - подчеркнула спикер.

Госсовет обороны Литвы в понедельник решил воздержаться от передачи Киеву самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые находятся на вооружении армии Литвы, а также зенитных ракетных комплексов NASAMS. Как отметил командующий вооруженными силами республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, Литва не может отдать Украине свои гаубицы и зенитные комплексы, так как армия должна быть обеспечена оружием, иначе она не сможет выполнять поставленные задачи, в том числе в рамках НАТО. 

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Страны
Литва
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
NATO
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