Источник изображения: topwar.ru

В столице Армении Ереване состоялся митинг против проведения саммита ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности). Собравшиеся на митинг представители оппозиционных сил вышли на него под антироссийскими лозунгами.

Что интересно, митингующие кричали лозунги не только «Россия вон из Армении», но и «Слава Украине». Некоторые участники мероприятия держали в руках флаги Украины и США. Это ясно дает представление о том, кем и для чего был организован данный митинг.

Никакому здравомыслящему жителю Армении в условиях сложных отношений с соседним Азербайджаном и соседства с Турцией, которая всегда покровительствовала и будет покровительствовать Баку, не пришло бы в голову требовать вывода российских войск с территории страны. Но платные провокаторы и обычные идиоты, к сожалению, находятся в любой стране. Они и составляют основу подобных мероприятий, которые спонсируются Государственным департаментом США и организуются местными проамериканскими провокаторами.

Также в митинге были задействованы и русскоязычные. Это те самые предатели своей родной страны, которые сбежали после начала частичной мобилизации, а теперь пытаются выслужить «банку варенья», надеясь, что им позволят проследовать из Армении в Европу или США.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее попытки «майдана» имели место в Белоруссии, но там президент Александр Лукашенко уверенно нейтрализовал деструктивные силы так называемой «оппозиции». Затем США решили раскачать Иран, где погибла 22-летняя курдянка Махса Амини. Беспорядки в исламской республике продолжаются и по сей день, но властям удается держать ситуацию под контролем. Теперь, судя по всему, американские спецслужбы решили плотно взяться за Армению. России следовало бы потребовать от властей республики немедленного и жесткого пресечения подобных акций.