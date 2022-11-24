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ИноСМИ

Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки

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Сирийская армия взяла город Джарджаназ в провинции с
Сирийская армия взяла город Джарджаназ в провинции с.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

The Guardian: война в Сирии грозит эскалацией как минимум на трех фронтах

Присутствие самолетов Турции, Израиля и России в небе над Сирией подтверждает, что война не закончена и грозит эскалацией как минимум на трех фронтах, пишет The Guardian. Открытый сирийской вопрос все больше омрачает обстановку в и без того неспокойном регионе.

Мартин Чулов (MartinChulov)

Региональные интересы по-прежнему на кону, хотя о них часто забывают

Когда над равнинами северной Сирии летит военный самолет, по характерному реву люди на земле могут определить, кому он принадлежит, и нужно ли прятаться. В последние несколько дней задача усложнилась, поскольку в сирийском небе находятся ВВС сразу трех стран. Они наносят масштабные авиаудары, каких не было уже три года, от средиземноморского побережья до пустынь на востоке.

Присутствие самолетов Турции, Израиля и России подтверждает, что война в Сирии не закончена и грозит эскалацией как минимум на трех фронтах. И даже сейчас, когда мир сосредоточен на украинском конфликте, незакрытый сирийской вопрос все больше омрачает обстановку в и без того неспокойном регионе.

Обстрел начался рано утром в субботу, когда израильские ВВС атаковали несколько объектов вдоль побережья и в центре Сирии. Громкие взрывы были слышны в Латакии, а также в городах Хама и Хомс, где при поддержке России и Ирана силы Асада восстановили опорные пункты после изнурительной 11-летней войны. Сирийские чиновники сообщили о гибели по меньшей мере четырех солдат в результате последнего из серии израильских ударов по связанным с Ираном целям, где, как многие считают, производят комплектующие для современного оружия ливанской "Хезболле". Израиль считает эту группировку сердцем региональных военных интересов Ирана и экзистенциальной угрозой существованию страны.

В воскресенье последовали турецкие авиаудары по позициям курдов на северо-востоке Сирии, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган агрессивно предупредил об готовящемся наземном наступлении на курдские центры, где его правительство хочет разместить 1 миллион беженцев-арабов, которым грозит неминуемое изгнание. Через несколько часов после его заявлений курдские боевики нанесли ракетный удар по пограничному турецкому городу, убив по меньшей мере двоих и ранив еще десяток человек.

Несколько оставшихся в Сирии российских самолетов поднялись в небо вечером в воскресенье и рано утром в понедельник, при поддержке сирийских военных ударив по районам Идлиба вблизи турецкой границы.

“Мы узнаем российские и сирийские самолеты по звуку, — сказал вынужденный сирийский переселенец по имени Мустафа Шабанда (Mustafa Shabanda). — Они старые, их слышно издалека. С турецкими все иначе: они появляются из ниоткуда и так же быстро исчезают. Но мы их не боимся, они охотятся за курдами. Что касается израильтян, в последний раз я их слышал в прошлом году под Хамой, когда они атаковали армию Башара [Асада]. Все они контролируют наше небо”.

Турция нанесла множество авиаударов по целям на северо-востоке Сирии в отместку за унесший жизни шести человек взрыв в Стамбуле на прошлой неделе, вину за который Анкара возложила на Рабочую партию Курдистана. Авиаудары считают предвестниками наземного вторжения с целью связать контролируемый Турцией приграничный Джераблус с городом Тель-Абьяд.

За последние три года Турция укрепила позиции в этом районе, частично выполнив задачу по оттеснению курдов от границы. Турецкие чиновники уже давно считают присутствие РПК на северо-востоке Сирии благоприятной почвой для мятежа курдских повстанцев, с которым она более 40 лет борется на юго-востоке Турции, не давая им сформировать независимое государство.

В самой Турции перед предполагаемой наземной операцией некоторые сирийцы вернулись в приграничные зоны, а усиление антисирийской риторики вызывает страх среди населения.

“Сейчас мы наводим порядок, — сообщил один региональный турецкий чиновник. — Пора положить конец этой войне”.

Для кого конец, а для многих других, кто был свидетелем первых дней антиасадовского восстания в 2011 году, — новая эра. Имеются ввиду основные участники конфликта: Турция, которая активно поддерживала оппозиционные группы; Россия, которая помогла попавшему в безнадежное положение Асаду одержать хоть какую-то победу; и Израиль, который с тех пор играет с Ираном в "кошки-мышки" на территории Сирии.

“Война в Сирии могла бы кануть в Лету, — заявила доктор Лина Хатиб (Lina Khatib). — Но продолжающиеся авиаудары Турции, России и Израиля показывают, что региональные интересы по-прежнему стоят на кону, и каждая из трех стран стремится помешать соперникам укрепить влияние в Сирии. Это служит напоминанием о том, что сирийский конфликт нельзя считать ни изолированным, ни гражданской войной с участием исключительно сирийцев. Региональные и международные интересы всегда играли здесь определенную роль, что подтверждают регулярные турецкие, российские и израильские бомбардировки”.

Представитель преимущественно курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG)Мерва Сяменд (Merva Syamend) говорит следующее: “Турки разбомбили ряд целей на северо-востоке Сирии с помощью БПЛА и самолетов, якобы в отместку за взрыв в Стамбуле. Они обвинили в нем YPG, но мы к подобному не прибегаем. Считаем, что теракт был инсценирован турецкой разведкой, чтобы убить сразу двух зайцев: обеспечить себе предлог напасть на нас и ускорить отправку сирийцев обратно в оккупированные турками районы Сирии”.

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Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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1 комментарий
№1
24.11.2022 02:38
А роль США как бы за кадром.
0
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