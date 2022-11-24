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РИА Новости

На Сахалине заработал цех по производству беспилотников

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Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

На Сахалине на базе IT-парка заработал цех по производству беспилотников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе ИТ-парка, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

"Сегодня посетил открывшийся на Сахалине цех по производству беспилотников. Новая линия развернута на базе регионального ИТ-парка. Техника поможет сахалинским и курильским военным, задействованным в зоне СВО. Важная особенность – здесь собирают именно ту модель квадрокоптера, управлению которой островные бойцы обучаются на Успеновском военном полигоне", – написал глава региона в Telegram-канале.

По словам губернатора, в ИТ-парке разрабатывают и другие модели БПЛА, которые могут применяться в боевых и образовательных целях. Их производство будет налажено в ближайшее время, до конца года планируется собрать 100 беспилотников. По мере расширения цеха выпуск дронов доведут до 300 единиц в месяц.

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Проекты
БПЛА
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