"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом

Tok FM: в Польше осудили откровенный разговор Дуды с российскими пранкерами

В польском интернете появилась запись разговора Дуды с псевдо-Макроном после взрыва в Пшеводуве, сообщает Tok FM. На самом деле, польский президент говорил с российскими пранкерами. Оппозиция жестко высказалась о Дуде и службах, отвечающих за безопасность страны.

Анета Малиновская (Aneta Malinowska)

Президент Анджей Дуда после взрыва в Пшеводуве поговорил с российским ютубером, выдававшим себя за президента Франции Эммануэля Макрона. В интернете появилась запись продолжительностью более семи минут. Канцелярия президента подтвердила, что такой разговор действительно состоялся. Политики оппозиции жестко высказываются о президенте и службах, отвечающих за безопасность Польши.

Во вторник, 22 ноября, в Интернете появилась запись продолжительностью семь с половиной минут, на которой слышно, как человек, выдающий себя за президента Франции Эммануэля Макрона, спрашивает президента Анджея Дуду о ситуации после взрыва ракеты в Пшеводуве в Люблинском воеводстве. Разговор происходит на английском языке.

Польский президент говорит о деталях инцидента в Пшеводуве и о его возможных причинах. Он также рассказывает о других беседах, которые провел по этому вопросу.

"Поверь, я очень осторожен. Я не виню русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга за эту войну. Думаешь, я хочу войны с Россией? Нет, я не хочу этого. Я не хочу войны с Россией, и я чрезвычайно осторожен, поверьте мне, чрезвычайно осторожен", — сказал Анджей Дуда в беседе с русскими.

Президент Анджей Дуда одурачен. Канцелярия президента подтвердила сложившуюся ситуацию

"После взрыва ракеты в Пшеводуве в рамках телефонных переговоров с главами государств и правительств произошло соединение с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона. В процессе беседы президент Анджей Дуда по необычному способу ее ведения собеседником понял, что могла произойти попытка обмана, и закончил разговор. После этого звонка Канцелярия президента РП во взаимодействии с соответствующими ведомствами незамедлительно предприняла шаги для выяснения этой ситуации", – говорится в сообщении Канцелярии, опубликованном во вторник в Твиттере.

Как напоминает портал TVN24.pl это был уже второй случай, когда польский президент дал ввести себя в заблуждение российским ютуберам. В 2020 году он 11 минут разговаривал с человеком, который выдавал себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Разговор Дуды с русскими ютуберами. Ситуацию комментируют политики

"Интересно, кого он должен выгнать за такой рецидив – половину канцелярии или самого себя", — написал Радослав Сикорский.

"Стыд и недоумение! Рецидив Канцелярии президента Польши, которая допустила ложный разговор главы государства с человеком, выдающим себя за президента Франции! @AndrzejDuda раскрывает государственные секреты русским троллям, и вместо того, чтобы извиниться, он и его Канцелярия неделю молчат!" – написал в Твиттере Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski) из политического объединения "Левые".

Анджей Дуда. Запись. Жесткие высказывания оппозиционных политиков

"Службы президента Польши, на содержание которых мы платим сотни миллионов, допускают, что какие-то мошенники, выдающие себя за президента Франции, получают от господина Дуды полный отчет о переговорах между союзниками. И это в такой тревожный момент. Наше государство в руинах", – написал в Твиттере Роман Гертых (Roman Giertych).

"Разговор президента Дуды с российскими блогерами, выдающими себя за президента Франции, – это компрометация спецслужб и провал институтов, которые должны тщательно проверять, кого они допускают к главе государства. Это наносит ущерб нашей безопасности и репутации в глазах союзников", – оценил Томаш Треля (Tomasz Trela) из "Левых".

"Русский комик после удара ракеты по Польше звонит президенту Польши, чтобы поговорить о Байдене, НАТО и ближайших планах господина президента. И господин президент рад стараться. У кого-нибудь еще есть какие-то сомнения?" – спрашивает Бартош Арлукович (Bartosz Arłukowicz) из "Гражданской платформы".

Взрыв в Пшеводуве. Президент Анджей Дуда провел много переговоров

Во вторник, 15 ноября, в Люблинском воеводстве произошел взрыв. В этот день российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. На территорию зерносушилки в Пшеводуве, села, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате взрыва погибли два поляка. Судя по всему, это был несчастный случай.

В связи со взрывом президент Анджей Дуда провел многочисленные международные консультации, в частности, с президентом США Джо Байденом, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Канцелярия президента сообщила агентству РАР, что Анджей Дуда также говорил с Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся в среду, 16 ноября, утром.

Комментарии читателей:

endrju1521

Из мула сделали осла.

_ Aigiler

Результат негативного отбора при приеме на работу в Канцелярию. Качиньский по тем же критериям выбрал нам президента. Никто не должен быть умнее Ярослава. Проще всего править тупыми и алчными.

Anna Castelli

Что тут скажешь, позорище, дурачок и простаки управляют этой страной и плюют на ее граждан.

Jan Sorenssen

(П)резидент почти 40-миллионной страны в центре Европы, являющейся членом НАТО, у границ которой идет война почти 8 минут весело болтал с кацапскими клоунами, думая, что это глава другого государства! Вот что бывает, когда спецслужбы заняты оппозиционными политиками и судьями вместо того, чтобы следить за тем, кто звонит президенту. Стыд, позор и унижение.