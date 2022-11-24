Войти
ИноСМИ

"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом

276
1
0
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Tok FM: в Польше осудили откровенный разговор Дуды с российскими пранкерами

В польском интернете появилась запись разговора Дуды с псевдо-Макроном после взрыва в Пшеводуве, сообщает Tok FM. На самом деле, польский президент говорил с российскими пранкерами. Оппозиция жестко высказалась о Дуде и службах, отвечающих за безопасность страны.

Анета Малиновская (Aneta Malinowska)

Президент Анджей Дуда после взрыва в Пшеводуве поговорил с российским ютубером, выдававшим себя за президента Франции Эммануэля Макрона. В интернете появилась запись продолжительностью более семи минут. Канцелярия президента подтвердила, что такой разговор действительно состоялся. Политики оппозиции жестко высказываются о президенте и службах, отвечающих за безопасность Польши.

Во вторник, 22 ноября, в Интернете появилась запись продолжительностью семь с половиной минут, на которой слышно, как человек, выдающий себя за президента Франции Эммануэля Макрона, спрашивает президента Анджея Дуду о ситуации после взрыва ракеты в Пшеводуве в Люблинском воеводстве. Разговор происходит на английском языке.

Польский президент говорит о деталях инцидента в Пшеводуве и о его возможных причинах. Он также рассказывает о других беседах, которые провел по этому вопросу.

"Поверь, я очень осторожен. Я не виню русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга за эту войну. Думаешь, я хочу войны с Россией? Нет, я не хочу этого. Я не хочу войны с Россией, и я чрезвычайно осторожен, поверьте мне, чрезвычайно осторожен", — сказал Анджей Дуда в беседе с русскими.

Президент Анджей Дуда одурачен. Канцелярия президента подтвердила сложившуюся ситуацию

"После взрыва ракеты в Пшеводуве в рамках телефонных переговоров с главами государств и правительств произошло соединение с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона. В процессе беседы президент Анджей Дуда по необычному способу ее ведения собеседником понял, что могла произойти попытка обмана, и закончил разговор. После этого звонка Канцелярия президента РП во взаимодействии с соответствующими ведомствами незамедлительно предприняла шаги для выяснения этой ситуации", – говорится в сообщении Канцелярии, опубликованном во вторник в Твиттере.

Как напоминает портал TVN24.pl это был уже второй случай, когда польский президент дал ввести себя в заблуждение российским ютуберам. В 2020 году он 11 минут разговаривал с человеком, который выдавал себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Разговор Дуды с русскими ютуберами. Ситуацию комментируют политики

"Интересно, кого он должен выгнать за такой рецидив – половину канцелярии или самого себя", — написал Радослав Сикорский.

"Стыд и недоумение! Рецидив Канцелярии президента Польши, которая допустила ложный разговор главы государства с человеком, выдающим себя за президента Франции! @AndrzejDuda раскрывает государственные секреты русским троллям, и вместо того, чтобы извиниться, он и его Канцелярия неделю молчат!" – написал в Твиттере Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski) из политического объединения "Левые".

Анджей Дуда. Запись. Жесткие высказывания оппозиционных политиков

"Службы президента Польши, на содержание которых мы платим сотни миллионов, допускают, что какие-то мошенники, выдающие себя за президента Франции, получают от господина Дуды полный отчет о переговорах между союзниками. И это в такой тревожный момент. Наше государство в руинах", – написал в Твиттере Роман Гертых (Roman Giertych).

"Разговор президента Дуды с российскими блогерами, выдающими себя за президента Франции, – это компрометация спецслужб и провал институтов, которые должны тщательно проверять, кого они допускают к главе государства. Это наносит ущерб нашей безопасности и репутации в глазах союзников", – оценил Томаш Треля (Tomasz Trela) из "Левых".

"Русский комик после удара ракеты по Польше звонит президенту Польши, чтобы поговорить о Байдене, НАТО и ближайших планах господина президента. И господин президент рад стараться. У кого-нибудь еще есть какие-то сомнения?" – спрашивает Бартош Арлукович (Bartosz Arłukowicz) из "Гражданской платформы".

Взрыв в Пшеводуве. Президент Анджей Дуда провел много переговоров

Во вторник, 15 ноября, в Люблинском воеводстве произошел взрыв. В этот день российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. На территорию зерносушилки в Пшеводуве, села, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате взрыва погибли два поляка. Судя по всему, это был несчастный случай.

В связи со взрывом президент Анджей Дуда провел многочисленные международные консультации, в частности, с президентом США Джо Байденом, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Канцелярия президента сообщила агентству РАР, что Анджей Дуда также говорил с Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся в среду, 16 ноября, утром.

Комментарии читателей:

endrju1521

Из мула сделали осла.

_ Aigiler

Результат негативного отбора при приеме на работу в Канцелярию. Качиньский по тем же критериям выбрал нам президента. Никто не должен быть умнее Ярослава. Проще всего править тупыми и алчными.

Anna Castelli

Что тут скажешь, позорище, дурачок и простаки управляют этой страной и плюют на ее граждан.

Jan Sorenssen

(П)резидент почти 40-миллионной страны в центре Европы, являющейся членом НАТО, у границ которой идет война почти 8 минут весело болтал с кацапскими клоунами, думая, что это глава другого государства! Вот что бывает, когда спецслужбы заняты оппозиционными политиками и судьями вместо того, чтобы следить за тем, кто звонит президенту. Стыд, позор и унижение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
NATO
ИТ
Похожие новости
02.05.2022
Дичь в международных масштабах
12.04.2021
Actualno (Болгария): Россия никому не верит!
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
1 комментарий
№1
24.11.2022 03:09
Если Дуда праведник то пусть так и будет.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»