В Америке рассказали о "протесте" против Зеленского

Обозреватель Рон Пол: в США растет недовольство Зеленским

Учитывая разведывательные возможности США в зоне боевых действий на Украине, Белый дом знал с самого начала, что упавшая на Польшу ракета не российская, пишет Рон Пол. Со стороны Зеленского уверять в обратном было безумием. Кажется, Вашингтон впервые это заметил.

Рон Пол (Ron Paul)

На прошлой неделе мир оказался на грани ядерной войны, когда президент Украины и ставленник США Владимир Зеленский призвал НАТО к военным действиям из-за ракеты, упавшей на польскую землю. "Это ракетный удар России по коллективной безопасности! Это значительная эскалация. Мы должны действовать", — заявил Зеленский сразу после падения ракеты.

Но возникла маленькая загвоздка. Выпущена ракета была с территории Украины — наверняка, несчастный случай в тумане войны. Будь это в самом деле ракета русских, чего доброго бы началась третья мировая. Но Зеленскому, судя по его безрассудным заявлениям, совершенно до лампочки, взорвется мир или нет.

И если доселе все американские СМИ, администрация Байдена и обе партии Конгресса почитали Зеленского чуть ли не как святого, то на сей раз произошло нечто беспрецедентное: администрация Байдена заупрямилась. По сообщениям прессы, несколько звонков Зеленского Байдену и его штабу остались без ответа.

Когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, наконец, перезвонил, он якобы призвал Зеленского к осторожности в заявлениях о причастности России. Администрация во всеуслышание опровергла уверения Зеленского, что члена НАТО Польшу якобы обстреляла Россия. После двухдневного сопротивления Вашингтона Зеленский, наконец, отступил. Вроде как.

О том, что президент Байден досадует на Зеленского за бесконечное попрошайничество и неблагодарность, хотя правительство США предоставило ему 60 миллиардов долларов или около того, уже говорилось. Но это со стороны администрации — пожалуй, ярчайшее признание, что у нее "проблемы с Зеленским".

Зеленский, должно быть, смекнул, что Вашингтон и Брюссель в курсе, что ракета не российская. Учитывая обширные разведывательные возможности США в зоне боевых действий, правительство наверняка знало с самого начала, что ракеты не российские. Со стороны Зеленского уверять в обратном было практически безумием. И, кажется, Вашингтон впервые это заметил.

В результате этого эпизода в среде консерваторов Вашингтона возник протест, который, я надеюсь, будет лишь крепнуть. Член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин потребовала проверить десятки миллиардов долларов, отправленных Украине, — и еще 50 миллиардов, которые еще только обсуждаются. На сегодняшний день у резолюции одиннадцать соавторов.

Член Палаты представителей Мэтт Гетц пообещал во всеуслышание, что не одобрит Украине ни единого доллара. Другие, например республиканец от Аризоны Пол Госар, пошли еще дальше. В недавнем твите Госар назвал американскую поддержку Киева "коррупционной схемой по отмыванию денег". Поскольку недавний крах криптовалютной биржи FTX намекает на политическую коррупцию, его обвинения могут оказаться вполне весомы.

Когда сенатор Рэнд Пол представил поправку к крупномасштабному пакету помощи Украине и потребовал тщательной проверки, на него обрушились с насмешками и нападками. Прошло семь месяцев, и его позиция кажется гораздо более приемлемой. И это правильно.

Когда истерия вокруг конфликта на Украине, наконец, уляжется — как до нее истерия вокруг коронавируса — американцы постепенно осознают, каким фиаско все это было. Будем надеяться, республиканцы ускорят этот процесс, когда в январе возьмут Палату представителей. Давно пора!