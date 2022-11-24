Эквадор намерен восстановить летную годность авиапарка ВВС страны

ЦАМТО, 23 ноября. Президент Эквадора Гильермо Лассо публично выразил обеспокоенность тем, что большая часть авиапарка ВВС страны находится в нерабочем состоянии и предложил профинансировать восстановление его летной годности.

Как сообщает Infodefensa.com, еще 27 октября на праздновании 102-й годовщины ВВС президент Эквадора заявил, что на первом этапе средства будут вложены в восстановление парка вертолетов Ми-171Ш и строительство новой авиабазы в Табабеле (международный аэропорт Кито).

В настоящее время в Эквадоре в состоянии оперативной готовности нет ни одного из 12 истребителей "Чита-3C/D" (выведены из эксплуатации с 2020 года), только два из 17 имеющихся УБС EMB-314 (A-29) "Супер Тукано" совершают полеты.

Ситуация с транспортными самолетами примерно такая же. В эксплуатации находится только один Boeing B737-200, ни одного из трех B727-100, только один из трех C-295M в настоящее время находится в состоянии летной годности.

Парк работоспособной учебно-тренировочной авиации в настоящее время представлен тремя из восьми имеющихся в наличии G-120T и одним из трех DCH-6 "Твин Оттер".