Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Как сообщили в агентстве, встреча состоялась в Стамбуле

ВЕНА, 23 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в среду в Стамбуле с делегацией госкорпорации "Росатом" во главе с ее руководителем Алексеем Лихачевым, речь шла о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующее сообщение размещено в среду на странице МАГАТЭ в Twitter.

"Сегодня в Стамбуле генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с российской делегацией во главе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым для консультаций по оперативным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС на Украине, и по срочному созданию охранной зоны ядерной безопасности", - отмечается в тексте.

В понедельник МАГАТЭ сообщала, что эксперты организации не обнаружили на Запорожской АЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, несмотря на обширные повреждения территории станции. Повреждены оказались, в частности, использующиеся для охлаждения реакторов резервуары для хранения конденсата. Специалисты сообщили, что это привело к утечке нерадиоактивных материалов.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По данным министерства, только 19-20 ноября украинские военные выпустили по станции по меньшей мере 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса №2, где хранится ядерное топливо. Стрелявшие были подавлены ответным огнем, радиационный фон в районе атомной электростанции в норме, добавили в ведомстве.

Запорожская АЭС является самой крупной в Европе. Россия взяла ее под контроль в конце февраля в ходе специальной военной операции. В сентябре, после посещения станции миссией МАГАТЭ, организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.