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ТАСС

Украинские СМИ заявили о поставке Турцией РСЗО TLRG-230

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Источник изображения: AP Photo/ Leo Correa, архив

Отмечается, что РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками Bayraktar TB2, осуществляющими целеуказание

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Турция передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) TLRG-230, утверждает агентство УНИАН, разместившее в среду в своем Telegram-канале "первое зафиксированное на видео применение турецкой РСЗО на Украине".

Агентство со ссылкой на портал The Oryx отмечает, что точное количество пусковых установок и снарядов к ним неизвестно. Отмечается, что турецкая РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками Bayraktar TB2, осуществляющими целеуказание. 

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Страны
Турция
Украина
Продукция
SA 330
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