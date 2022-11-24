Украинские СМИ заявили о поставке Турцией РСЗО TLRG-230

Отмечается, что РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками Bayraktar TB2, осуществляющими целеуказание

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Турция передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) TLRG-230, утверждает агентство УНИАН, разместившее в среду в своем Telegram-канале "первое зафиксированное на видео применение турецкой РСЗО на Украине".

Агентство со ссылкой на портал The Oryx отмечает, что точное количество пусковых установок и снарядов к ним неизвестно. Отмечается, что турецкая РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками Bayraktar TB2, осуществляющими целеуказание.