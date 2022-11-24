Хорватия отказалась обучать украинских военных на своей территории

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Сегодня в медиапространство просочилась информация о том, что президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны Марио Банозича относительно обучения украинских военных на своей территории. Глава оборонного ведомства изложил об этом в своём письме главе государства.

В офисе президента отметили, что у Банозича, в качестве министра обороны, нет на то соответствующих полномочий, а потому этот вопрос находится только в компетенции президента, правительства или же парламента.

В то же время сообщается, что на решение верховного главнокомандующего также повлияли и смутные формулировки министра, который не привёл весомых аргументов в пользу того, в чём конкретно состоят задачи проведения такой деятельности военнослужащими ВСУ на территории Республики Хорватия в рамках Миссии Европейского Союза по помощи Украине (EUMAM), которая была инициирована благодаря усилиям ЕС в прошлом месяце. Ещё одна весомая причина отказа заключается в том, что Украина формально не внесена в список союзников Хорватии.

Напомним, что целью создания EUMAM стало проведение масштабных учений украинских военнослужащих на территории ЕС, включая силы их территориальной обороны, а также консолидация усилий всех стран-членов в этом направлении.

На прошлой неделе стало известно о запуске ЕС специальной миссии, предусматривающей обучение 15 тысяч украинских военных в рамках данного проекта. Приблизительные расходы на эту деятельность в ближайшие два года оцениваются на уровне 106,7 млн евро.