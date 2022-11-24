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Военное обозрение

В Британии заявили, что управлять передаваемыми Украине вертолётами WS-61 Sea King будут украинские военные

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Источник изображения: topwar.ru

«Новоиспеченный» премьер Великобритании Риши Сунак ожидаемо продолжил политику своих предшественников по отношению к Киеву. Не секрет, что именно Великобритания является одним из главных бенефициаров конфликта на Украине и заинтересована в его продолжении.

19 ноября британский премьер посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. В ходе беседы Сунак подчеркнул, что Великобритания является ключевым партнером Украины с начала российской СВО и пообещал продолжить военную поддержку ВСУ. В частности, выделить 50 млн. фунтов на укрепление ПВО Украины.

В то же время, как стало известно, Лондон готовит к передаче Киеву 3 вертолета Sea King и 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Стоит отметить, что вышеупомянутые винтокрылые машины были списаны британцами в 2018 году. Речь идет о WS-61 Sea King, который является британской версией американского транспортника от компании Sikorsky, разработанного еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Для Украины, как считают в Лондоне, вполне приемлемый вариант. По некоторым данным, одна из трех машин уже прибыла на Украину.

О том, кто их будет пилотировать, сначала, хотя такой вопрос задавался британскими журналистами замминистра обороны Соединённого королевства. Потом было заявлено, что управлять вертолетами будут украинские военные, проходившие, как утверждается, соответствующую подготовку в Великобритании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Компании
Sikorsky Aircraft
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