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В США рассказали о распродаже предприятий британского ВПК

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F-35B Lightning II ВВС Британии
F-35B Lightning II ВВС Британии.
Источник изображения: sites.breakingmedia.com

Экономический кризис и падение уровня жизни, вызванные ростом инфляции, влиянием последствий COVID-19 и выходом из Евросоюза, могут привести к волне поглощений предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Великобритании американскими и другими западными корпорациями. Об этом рассказывает Breaking Defense.

По мнению гендиректора ассоциации Make UK Defense Эндрю Киннибурга, новые поглощения предприятий ВПК «представляют собой реальную и реальную опасность, особенно для поставщиков среднего уровня, которые кажутся особенно уязвимыми».

По данным издания, британские оборонные компании могут стать объектом настоящей распродажи — с дисконтом в 10-15 процентов от их стоимости в Великобритании. Причины этого заключаются, в частности, в падении курса британского фунта стерлингов по отношению к американскому доллару и слабой поддержке оборонного сектора британскими банками.

«Способность американских фирм приобретать технологии, становясь владельцем бизнеса конкурента, а затем перемещать их за границу, в значительной степени связана с тем, что правительство Великобритании согласилось с этой практикой», — признает издание.

В ноябре газета Telegraph сообщила, что Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
AGM-114
Проекты
Евросоюз
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