Войти
ТАСС

Генсек ОДКБ заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО ведет к расширению конфликта

240
0
0
С. Зась
С. Зась.
Источник изображения: militarynews.ru

Как отметил Станислав Зась, страны альянса наращивают воинский контингент в Восточной Европе, а также совершенствуют военную инфраструктуру, приближая ее к западным границам зоны ответственности ОДКБ

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Массированная поддержка Украины со стороны стран НАТО ведет к расширению конфликта, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, выступая в среду на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств", - сказал он.

Зась указал, что страны НАТО наращивают воинский контингент в Восточной Европе, а также совершенствуют военную инфраструктуру, приближая ее к западным границам зоны ответственности ОДКБ. "Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе для нашей организации", - отметил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO
Похожие новости
16.02.2022
Виктор Бондарев: Никакие действия РФ не ведут к эскалации напряженности на Украине
28.04.2021
Сергей Шойгу выступил на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Таджикистане
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
02.10.2013
«Запад-2013» - учения против НАТО ("Polska Zbrojna", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»