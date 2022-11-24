Генсек ОДКБ заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО ведет к расширению конфликта

Как отметил Станислав Зась, страны альянса наращивают воинский контингент в Восточной Европе, а также совершенствуют военную инфраструктуру, приближая ее к западным границам зоны ответственности ОДКБ

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Массированная поддержка Украины со стороны стран НАТО ведет к расширению конфликта, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, выступая в среду на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств", - сказал он.

Зась указал, что страны НАТО наращивают воинский контингент в Восточной Европе, а также совершенствуют военную инфраструктуру, приближая ее к западным границам зоны ответственности ОДКБ. "Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе для нашей организации", - отметил он.