Войти
ТАСС

Times: Британия передаст Украине вертолеты Sea King

241
0
0
Вертолёт Westland WS-61 Sea King.
Вертолёт Westland WS-61 Sea King.
Источник изображения: avia.pro

По данным издания, это будет первая поставка Лондоном Киеву пилотируемых летательных аппаратов

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King. Об этом сообщила в среду газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

По ее данным, это будет первая поставка Соединенным Королевством Украине пилотируемых летательных аппаратов. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву. Лондон также поставит ВС Украины 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Издание уточняет, что украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. В общей сложности британцы обучили 10 украинских экипажей.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King могут применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Данная модель широко использовалась во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. В настоящее время вертолеты не выпускаются, однако стоимость экземпляров достигает порядка £5 млн (около $6 млн).

Ранее Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, более 16 тыс. артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Украина
Продукция
AGM-114
M109
Похожие новости
14.10.2022
Times: Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
21.09.2017
Полчища для битья
29.03.2017
Первый русский дрон готов бомбить
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
01.08.2014
Армия Ирана — самая эклектичная в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»