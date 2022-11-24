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Военное обозрение

МАГАТЭ: Ирану остаётся один короткий шаг к обогащению урана до оружейного уровня

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Источник изображения: topwar.ru

В МАГАТЭ сделали заявление о выходе Ирана на новый уровень обогащения урана. В этой организации утверждают, что теперь Исламской Республике «остаётся всего один короткий шаг к получению урана, обогащённого до оружейного уровня».

Специалисты МАГАТЭ заявили, что Иран уже начал обогащение ядерного топлива до 60 процентов. При этом, если верить экспертам организации, обогащение производится на атомном объекте Фордо.

Из релиза МАГАТЭ:

После обогащения урана до 60% остаётся сделать короткий шаг к обогащению в 90%, за которым создание ядерного оружия.

На Западе утверждают, что через несколько месяцев у Тегерана окажется достаточно обогащённого ядерного топлива до создания по меньшей мере одной ядерной боеголовки средней мощности. Средства доставки в виде ракет средней дальности у Ирана уже имеются, поэтому такого рода информация не может не вызывать опасения у «заклятых партнёров» Ирана в Израиле и США.

Напомним, что в своё время при активном участии России удалось добиться подписания многостороннего соглашения, названного в США «ядерной сделкой». Иран брал на себя обязательства не обогащать уран выше планки в 3,67% в обмен на снятие целого ряда санкций. Было это в 2015 году. Однако затем к власти в США пришёл Дональд Трамп и в одностороннем порядке из сделки вышел. Европейские участники сделки после этого обратились к Тегерану со странным предложением о соблюдении своей части обязательств, аргументируя просьбу тем, что они из сделки не вышли. Иран долгое время призывал США к выполнению соглашения вернуться, но Вашингтон этого не сделал. В итоге Исламская Республика тоже решила, что в сделке и ей делать нечего и приступила к обогащению урана для создания оружия, способного решить многие проблемы с безопасностью.

Сам Иран на данный момент сообщения МАГАТЭ об обогащении ядерного топлива до 60 процентов не комментирует.

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