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ЦАМТО

Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Средиземного моря

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Плавмастерская ПМ-82
Плавмастерская ПМ-82.
Источник изображения: http://www.severinform.ru

ЦАМТО, 23 ноября. В главную военно-морскую базу Балтийского флота – г.Балтийск – после почти 9-месячного выполнения задач в акватории Средиземного моря вернулась плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота.

Экипаж ПМ-82 осуществлял обеспечение технической готовности кораблей и судов постоянного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

В военной гавани г.Балтийска состоялась церемония встречи экипажа плавмастерской.

Плавмастерская вернулась из похода технически исправной и готовой после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе члены экипажа были награждены ценными подарками от командования флота.

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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