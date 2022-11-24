В Великобританию прибыла новая партия истребителей F-35B "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 23 ноября. В Великобританию прибыли три новых многоцелевых истребителя пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2", что увеличило общее количество полученных машин данного типа до 30 ед.

В настоящее время 26 самолетов находятся в Великобритании, еще три используются в США для проведения испытаний и подготовки летчиков.

Как сообщает ресурс Ukdefencejournal.org.uk, еще семь самолетов должны быть поставлены в 2023 году, а к концу 2025 года планируется завершить поставку всех 47 истребителей первого транша (еще один самолет потерпел крушение). После этого Министерство обороны намерено закупить вторую партию F-35.

Согласно руководящему документу британского Министерства обороны под названием "Оборона в конкурентную эпоху", Великобритания намерена увеличить парк F-35 сверх 48 самолетов, которые она уже заказала. Наряду с этим, будет увеличен и модернизирован парк истребителей "Тайфун".

Точное количество закупаемых на втором этапе самолетов неизвестно. В прошлом году государственный министр оборонных закупок Джереми Куин подтвердил, что право закупки второго транша F-35 делегировано командованию ВВС в рамках годового бюджетного цикла. При этом целевой показатель в 138 истребителей все еще сохраняется, несмотря на ранее сделанные заявления о сокращении.

По данным инсайдера UK Defense Journal из Министерства обороны, в начале 2022 года бывший командующий ВМС Великобритании заявил во время веб-трансляции, что Великобритания намерена закупить "около 60" самолетов F-35B, а затем "возможно, еще до 80" для четырех формируемых эскадрилий.

В мае 2022 года в ходе парламентских слушаний маршал авиации Ричард Найтон заявил о ведущихся переговорах по поставке 26 F-35B, что позволит увеличить количество состоящих на вооружении самолетов 5-го поколения до 74 ед. Предполагается, что точное количество приобретаемых самолетов второй партии будет названо в 2025 году.

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания официально объявила о своем намерении приобрести F-35 "Лайтнинг-2" в 2006 году. Соглашение на поставку трех F-35B с целью участия в этапе начальных эксплуатационных испытаний и оценки (Initial Operational Test and Evaluation – IOT&E) МО Великобритании подписало в марте 2009 года. Первый F-35B был официально принят в июле 2012 года. Впоследствии были поставлены еще два самолета, которые используются в США.

В июле 2012 года правительство объявило о решении закупить первую партию из 48 серийных самолетов. О подписании контракта на поставку первых 4 истребителей F-35B "Лайтнинг-2" МО Великобритании объявило в ноябре 2014 года. В "Стратегический обзор обороны и безопасности за 2015 год" было внесено намерение закупить для ВС Великобритании в общей сложности до 138 самолетов.

Планируется, что первые 48 истребителей будут поставлены в варианте F-35B. Решение о версии последующих самолетов будет принято позднее. Первая боевая эскадрилья F-35 ВВС Великобритании (617-я) была сформирована в 2016 году в учебном центре Корпуса морской пехоты США "Бофорт" (шт.Южная Каролина). На авиабазу "Мархам" в Норфолке самолеты поэтапно передислоцируются, начиная с июня 2018 года. Второе боевое подразделение (809-я авиационная эскадрилья ВМС) будет сформировано к 2023 году.