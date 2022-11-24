ВМС США собрались отправить стелс-эсминец Zumwalt на 18 месяцев в сухой док для оснащения гиперзвуковыми ракетами

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Командование Военно-морских сил США задумалось о дальнейшей модернизации стелс-эсминцев класса Zumwalt, которые планировалось оснастить гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщает издание The Drive, которое ссылается на выступление командующего Тихоокеанским флотом ВМС (PACFLT) адмирала Сэмюэля Папаро.

1 августа 2022 года эсминец Zumwalt, выйдя из порта приписки Сан-Диего, направился на патрулирование Восточной Азии. В водах Тихого океана корабль находился три месяца, после - 10 ноября - вернулся к месту постоянной дислокации. Комментируя тихоокеанский поход эсминца, адмирал Папаро отметил, что ВМС многому научились, наблюдая за походом Zumwalt.

Как известно, Zumwalt является первым из трех кораблей, принадлежащих к данному классу эсминцев-«невидимок». Другие корабли этого класса – USS Michael Monsoor (DDG-1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002), который планируется ввести в эксплуатацию примерно в 2023 году.

Перед программой Zumwalt ставилась цель воплотить в жизнь давние мечты флотского командования. В первую очередь, речь идет об обеспечении мощной огневой поддержки действиям на берегу. Сейчас корабли такого класса хотят в перспективе оснастить гиперзвуковыми ракетами. Однако реализация этой задачи предполагает поиск свободного помещения на корабле для размещения данных ракет.

Сейчас на эсминце не столь много места для этой цели, поэтому в ВМС планируют установить специальные ракетные системы вертикального пуска с ячейками подходящих габаритов. Ранее командование флота неоднократно заявляло, что в процессе интеграции ракет эсминец потеряет оба своих орудия.

В 2023 году эсминец должен отправиться в сухой док на 18-месячное техническое обслуживание. Запланировано его оснащение гиперзвуковыми ракетами. Эсминцы класса Zumwalt станут первой платформой ВМС, на которой будут размещены такие ракеты, что одновременно поможет сфокусировать общую пересмотренную миссию этого класса, пишет издание The Drive.

Мы намерены модернизировать его системы, использовать его возможности скрытности, интегрировать подводные и надводные беспилотные возможности, использовать его как универсальную платформу

- подчеркнул адмирал Папаро.

Слова командующего Тихоокеанским флотом свидетельствуют, что в ВМС несколько изменили взгляд на природу эсминца-«невидимки». Однако на реализацию поставленных целей потребуются более чем внушительные суммы денег. Впрочем, в условиях дальнейшего ухудшения отношений с Китаем и перспективного обострения ситуации в Тихоокеанском регионе, Конгресс вполне может согласиться с запросами военно-морского командования. Это притом, что каждый такой эсминец уже обошёлся бюджету США в 4 с лишним млрд долларов.

Уже через неделю после возвращения эсминца из дальнего похода ВМС опубликовал предварительный запрос информации для проведения анализа предложений по усовершенствованию корабля в рамках программы Zumwalt Enterprise Upgrade Solution (ZEUS). В этом запросе говорится, в том числе, и о возможной установке новых систем радиоэлектронной борьбы на корабль.

Пристальное внимание к эсминцу Zumwalt объясняется и тем, что кораблю предстоит оперировать в Тихом океане. Именно Азиатско-Тихоокеанский регион в Пентагоне рассматривают как потенциальное поле боя в случае конфронтации с Китаем.