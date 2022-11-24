Индийский генерал: Китай уважает силу, и мы должны смягчить угрозы и вызовы со стороны КНР

Пограничное противостояние между Индией и Китаем вспыхнуло в мае 2020 года. Хотя обе стороны уже добились частичного успеха в выводе военнослужащих из некоторых зон столкновений, переговоры о выходе из тупика, который привел к срыву двусторонних отношений, все еще продолжаются.

Индийская армия быстро модернизирует свои возможности в секторе Ладакх. В основном это производится с помощью различных вооружений и систем, включая артиллерийские орудия, системы беспилотных летательных аппаратов, которые могут выполнять наступательные задачи на территории, занятой противником. Кроме этого развиваются и пополняются запасы ракет средней дальности, дистанционно-пилотируемых воздушных систем и высокомобильных защищенных транспортных средств.

Армия реализует множество планов по модернизации родов войск. Индия также занимается разработкой легких танков для ведения боевых действий в горах, перспективных боевых машин пехоты (FICV) и закупкой новых карабинов на фоне затянувшегося 30-месячного противостояния с китайской армией вдоль линии фактического контроля (ЛАК).

Легкий танк — одна из ключевых способностей, которая необходима армии для борьбы с возросшей угрозой, сохраняющейся в Ладакхе. Будущий танк уже получил название Zorawar. Армия рассчитывает на разработку и испытания прототипа легкого танка через три года. Он будет оснащён передовыми технологиями. По крайней мере, так пишут в самой Индии. Но что выйдет на деле, вопрос пока открытый.

Индийская пресса:

Акцент армии на наращивании боеспособности вдоль оспариваемой границы с Китаем является частью всеобъемлющего плана по неуклонному повышению ее оперативной готовности противостоять любым вызовам, исходящим от Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Индийская армия проводит масштабную модернизацию огневой мощи в секторе Ладакх, она быстрыми темпами модернизирует свои механизированные силы, а также оснащает солдат пехоты новыми системами для повышения их боевых возможностей и эффективности.

Китай уважает силу, и мы должны смягчить угрозы и вызовы со стороны Китая с позиции относительной силы. Сила, демонстрируемая индийскими вооруженными силами вдоль ЛАК, находится под наблюдением Китая. Таким образом, крайне важно повысить нашу боеспособность, оперативную и оборонную готовность вдоль линии соприкосновения, особенно в восточной части Ладакха, где военнослужащие двух армий находятся в непосредственной близости друг от друга

— сказал бывший генеральный директор военных операций Индии генерал-лейтенант Винод Бхатиа

На данный момент индийская и китайская армии провели 16 раундов военных переговоров, но проблемы в ряде секторов Ладакха всё ещё не решены окончательно. При этом воинственная риторика с обеих стороны несколько утихла, но всё же сохраняется.