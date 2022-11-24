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Военное обозрение

Глава Минобороны Турции: Мы готовы применить С-400 в случае возникновения рисков

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Источник изображения: topwar.ru

Турция на текущей неделе нанесла несколько ударов по позициям курдских формирований в соседних странах – Сирии и Ираке. На этом фоне всё чаще обсуждаются заявления о том, как будет реагировать сама Турция, если она подвергнется, например, атаке дронами со стороны сопредельных государств – атакам от «неустановленных формирований». Также обсуждается и вопрос размещения греческого военного контингента на островах в Эгейском море, которые ранее, на основании соглашения между Анкарой и Афинами, были объявлены демилитаризованными. В Анкаре заявили, что такое размещение греческих войск - угроза турецкой национальной безопасности.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в случае возникновения рисков турецкие войска готовы применить комплексы ПВО российского производства.

Акар отметил, что ЗРК С-400, ранее закупленные у России, полностью готовы к боевому применению.

Другими словами, Турция готова применить С-400 в том числе и для того, чтобы сбивать самолёты греческих ВВС, если те нарушат турецкие воздушные границы.

Напомним, что первая поставка комплексов С-400 из России в Турцию была осуществлена в 2019 году. На текущий момент, как ранее сообщалось, идёт работа по реализации второго контракта по ЗРК С-400 с Москвой.

Из-за покупки этих зенитных ракетных комплексов у России США ввели против Турции санкции. В частности, Турцию исключили из программы по созданию истребителей F-35, несмотря на то, что Анкара покупку нескольких таких самолётов к тому моменту уже оплатила. Собранные для ВВС Турции F-35 Вашингтон решил передать Греции, что вызвало самое настоящее негодование у турецкой стороны. Теперь Анкара и Вашингтон ведут переговоры по поставке истребителей F-16 в модернизированном их варианте.

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Страны
Греция
Ирак
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
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