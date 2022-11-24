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ТАСС

SpaceX запустила ракету со спутником связи компании Eutelsat

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Eutelsat
Eutelsat.
Источник изображения: satdivision.ru

Запуск был запланирован на понедельник, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Eutelsat 10B. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:57 по времени восточного побережья США (05:57 среды мск). Изначально запуск был запланирован на понедельник, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

На геосинхронную орбиту будет выведен спутник связи французской телекоммуникационной компании Eutelsat. Он сменит на орбите аналогичный аппарат Eutelsat 10A, который, как ожидается, прекратит работу в следующем году.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в 10 запусках. В этот раз сотрудники SpaceX не намерены возвращать этот элемент Falcon 9 на Землю. Все топливо первой ступени будет использовано для вывода спутника на орбиту, после чего она упадет в Атлантический океан. 

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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