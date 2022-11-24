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Известия.ru

«Известия» показали работу войск радиоэлектронной борьбы в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выполняют задачи в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса, лишают Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности координировать подразделения и управлять солдатами на поле боя. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.


Как отметил журналист, благодаря беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) оператор РЭБ группировки «Отважные», может оставить противника без связи в заданном квадрате одним нажатием кнопки на пульте управления.

«В зоне проведения специальной военной операции, расчетом комплекса вскрыты позиции вооруженных формирований Украины, корректировщиков огня артиллерии, авианаводчиков, а также диверсионно-разведывательных групп противника», — рассказал командир взвода с позывным «Француз».

Беспилотники подавляют сотовую и радиосвязь благодаря зеленым пластинам, установленным на крыле. Кроме того, БПЛА вычисляет иностранных наемников по сигналу от телефонов. Так как компьютер может определить в какой стране зарегистрирована SIM-карта.

Кроме того, беспилотник осуществляет фото- и видеосъемку окопов и укреплений противника в реальном времени. Также БПЛА перехватывает переговоры украинских военных, и рассылает СМС-сообщения с призывами сдаваться в плен.

«Самолет управляется автопилотом, мы даем только команды, чтобы автопилот какие-то действия выполнял. В зависимости от модификации борта, в радиусе пяти километров вокруг себя, он может заглушить любое количество абонентов», — пояснил оператор управления с позывным «Талисман».

По словам корреспондента, специальный камуфляж, не позволяет визуально определить расстояние до беспилотника. Более того, его защищает электронный ключ шифрования.

«Шифрование нужно для того, чтобы противник не перехватил управление борта и соответственно не увел на свою территорию. Данный вид самолета управляется непосредственно с машины, у квадрокоптера питание только на пульте, а тут целая система», — сказал начальник станции с позывным «Странник».

Корреспондент подчеркнул, что сейчас такие беспилотники применяются по всей линии фронта. Они зарекомендовали себя, как эффективное средство разведки и обнаружения противника.

Ранее, 17 ноября, командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды военнослужащим войск РЭБ. Медалями Суворова, Жукова и Георгиевскими Крестами были награждены стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы.

14 ноября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь пообщался с российскими военнослужащими из подразделений РЭБ, которые выполняют задачи в ходе проведения спецоперации.

В октябре Минобороны РФ показало работу подразделений радиоэлектронной борьбы. БПЛА в режиме реального времени транслирует данные на мониторы операторов. Задача операторов — обнаружить массовое скопление абонентов сотовой телефонной связи. В лесных массивах, вдоль русла рек, в деревенских сараях, коровниках и свинарниках.


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Талисман
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
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