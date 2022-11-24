Российские военные прошли боевую подготовку на полигонах в Белоруссии

На полигонах в Белоруссии российские военнослужащие артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Об этом с среду, 23 ноября, сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, военнослужащие прибыли в республику для совершенствования стрельбы из штатного оружия, вождения боевых машин, прохождения психологической полосы препятствий, изучения навыков тактической медицины и других дисциплин.

Российские военные оттачивают стрельбу из гаубичных батарей «Мста-Б» на 7,5 км. Отмечается, что один снаряд этого орудия может уничтожить всё на площади до 200 м. Однако поражение цели зависит от слаженной работе расчета. Наводчики, замковые и заряжающие должны действовать слаженно.

«Если не будет слаженности, расчет будет путаться, не знать, за что схватиться, и время заряжания увеличится намного», — рассказал командир взвода с позывным «Сом».

Кроме того, каждый военнослужащий в расчете должен быть взаимозаменяем и уметь работать на разных позициях.

«Это делается для того, чтобы в случае заболевания какого-нибудь военнослужащего, он мог выполнить его обязанности», — подчеркнул командир артиллерийской батареи с позывным «Батя».

Слаженность действий отрабатывают и расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Площадь поражения «Града» измеряется гектарами. Система способна подавить практически любую цель.

Продолжительность полного залпа составляет всего 20 секунд, за это время выпускается 40 снарядов на каждую установку.

«Каждый должен знать свои боевые задачи, кто за что должен отвечать, тогда всё будет хорошо, будем укладываться по времени», — пояснил старший наводчик Олег.

Минобороны сообщило, что боевые расчеты продолжают осваивать алгоритмы артиллерийского огня. Занятия на полигонах Белоруссии проходят ежедневно.

Ранее, 20 ноября, расчеты РСЗО «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777. Как рассказал один из военнослужащих, также в числе выведенной расчетом из строя техники оказались польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артустановка, а также комплекс ПВО «Бук» и РСЗО «Град» противника.

16 ноября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал на позициях российских артиллеристов, а также пообщался с командиром одной из батарей, чтобы показать работу войск.

В тот же день военнослужащие расчетов самоходно-артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С» артиллерийского подразделения первого армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о работе в зоне спецоперации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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