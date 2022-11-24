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ТАСС

Американский журналист назвал условие, при котором Украина лишится поддержки Запада

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Место падения ракеты в деревне Пржеводув, Польша
Место падения ракеты в деревне Пржеводув, Польша.
Источник изображения: © AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI

По мнению репортера The American Conservative Брэдли Девлина, сигналом для Киева стала ситуация с "попыткой Запада прикрыть Украину" после падения ракеты в Польше

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Украина может потерять поддержку западных стран только в том случае, если начнет искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению. Такое мнение изложил в опубликованной во вторник в журнале The American Conservative статье репортер издания Брэдли Девлин.

К соответствующему выводу он пришел после падения украинской ракеты в Польше. Журналист отметил, что вся ситуация с "попыткой Запада прикрыть Украину стала мощным сигналом" для Киева. "Нет ничего, что [президент Владимир] Зеленский и Украина могут сказать или сделать, чтобы заставить Запад пересмотреть свою поддержку, потерять ее, за исключением намерения искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению", - считает Девлин.

По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "из кожи вон лез, чтобы оправдать" Украину в свете падения ее ракеты в Польше. Кроме того, считает репортер, страны альянса, в том числе и Польша, "не продемонстрировали никаких признаков пересмотра своей, казалось бы, неограниченной поддержки" Украины после случившегося. Девлин заключил, что Зеленский после такого может продолжать просить у Запада вооружения и деньги.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины. 

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Польша
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Украина
Продукция
Bradley
С-300
Компании
Минoбороны РФ
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