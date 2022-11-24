Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины

По словам бывшего британского премьера, в правительстве ФРГ подкрепляли свою позицию "весомыми экономическими причинами"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти ФРГ до начала российской специальной военной операции рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью телекомпании CNN, которое было опубликовано во вторник на ее сайте.

"Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась", - приводит телекомпания слова Джонсона. По словам бывшего британского премьера, представители правительства ФРГ в подкрепление своей позиции называли "ряд весомых экономических причин".

Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции "до самого последнего момента отрицали" возможность начала вооруженного конфликта. Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, "заявляли, что не смогут поддержать" давление на Москву в силу "огромной зависимости" от российских энергоносителей.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.