Глава «Ростеха» заявил об опережении графика в рамках гособоронзаказа

Чемезов заявил, что «Ростех» поставляет военную продукцию с опережением графика

Предприятия госкорпорации «Ростех» выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

В интервью ТАСС он заявил, что предприятия делают всё возможное в целях наращивания выпуска военной продукции. По его словам, сотрудники работают «в три–четыре смены». Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию, добавил Чемезов.

Глава «Ростеха» отметил, что на долю госкорпорации приходится почти половина всего гособоронзаказа страны. При этом, по словам Чемезова, последние годы исполнение было на уровне почти 100%.

««Уралвагонзавод» в сентябре досрочно отгрузил Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, передал очередную партию танков Т-90М, в октябре — раньше срока — поставил партию самоходных гаубиц «Малка»», — сказал Чемезов.

Кроме того, он сообщил, что в сентябре в состав ВКС была передана очередная партия истребителей Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина. Также предприятие расширяет производство для наращивания выпуска истребителей Су-57. Он отметил, что истребители 2022 года почти готовы и скоро будут переданы заказчику.

Ранее, 16 ноября, «Ростех» сообщил о передаче Минобороны РФ партии боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Машины предназначены для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла и мотопехотных подразделений противника, а также для поражения тактических ракет и военно-промышленной инфраструктуры.

2 ноября глава холдинга «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа в российские войска. По данным «Ростеха», этот беспилотник способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия и летать в режиме полного радиомолчания.

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев 31 октября заявил, что модернизированный российский самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний, сейчас идет подготовка к государственным испытаниям.

До этого, 12 октября, стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников») поставил Минобороны РФ партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.