Украинские "аэромогильщики" получили БМП-1 с башнями от БМД-2

Источник изображения: Фото:"РГ:русское оружие"

Подразделения украинских десантно-штурмовых войск, прозванных в прошлом "аэромогильными", начали получать переделанные БМП-1. Как сообщает проект "РГ:русское оружие", в Сети появились фотографии этих боевых машин, выстроенных в ряд на одном из полигонов ВСУ.

После начала российской военной операции наши воздушно-космические силы практически лишили формирования марионеточного киевского режима возможности качественно проводить ремонт имеющейся техники. Поэтому не только западные, но старые советские образцы сейчас приводят в порядок за рубежом. Однако там нет возможности восстанавливать боеготовность машин, не эксплуатировавшихся в странах бывшего Варшавского договора, например БМД-2.

Поэтому, наверное, и было принято решение отказаться от попыток "реанимировать" вышедшие из строя по разным причинам шасси боевых машин десанта второго поколения и провести "пересадку" боевых модулей с 30-мм автоматическими пушками 2А42 на корпуса "копеек".

Вышло достаточно грубо, но даже в таком виде БМП становится более эффективной, чем в прежнем, с 73-мм орудием 2А28 "Гром".

Интересно, что эти украинские самоделки, по сути, повторяют отечественную разработку БМП-1-30 "Разбежка" конца 90-х годов, на котором кроме установки новой башни предусматривались меры по повышению подвижности. 360-сильный двигатель УТД-23 дал некоторое повышение максимальной скорости на шоссе: с 65 до 70 км/ч.

В 2018 году на проходившем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия" была продемонстрирована модель с отделением, известным под обозначением "Берег". Противотанковое вооружение радикально усилено комплексом "Корнет", а основой системы управления огнем стал многоканальный прицел наводчика-оператора, аналогичный тем, что используется на БМД-4.