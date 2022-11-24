Войти
Вестник Мордовии

Украинские "аэромогильщики" получили БМП-1 с башнями от БМД-2

269
0
0

Источник изображения: Фото:"РГ:русское оружие"

Подразделения украинских десантно-штурмовых войск, прозванных в прошлом "аэромогильными", начали получать переделанные БМП-1. Как сообщает проект "РГ:русское оружие", в Сети появились фотографии этих боевых машин, выстроенных в ряд на одном из полигонов ВСУ.

После начала российской военной операции наши воздушно-космические силы практически лишили формирования марионеточного киевского режима возможности качественно проводить ремонт имеющейся техники. Поэтому не только западные, но старые советские образцы сейчас приводят в порядок за рубежом. Однако там нет возможности восстанавливать боеготовность машин, не эксплуатировавшихся в странах бывшего Варшавского договора, например БМД-2.

Поэтому, наверное, и было принято решение отказаться от попыток "реанимировать" вышедшие из строя по разным причинам шасси боевых машин десанта второго поколения и провести "пересадку" боевых модулей с 30-мм автоматическими пушками 2А42 на корпуса "копеек".

Вышло достаточно грубо, но даже в таком виде БМП становится более эффективной, чем в прежнем, с 73-мм орудием 2А28 "Гром".

Интересно, что эти украинские самоделки, по сути, повторяют отечественную разработку БМП-1-30 "Разбежка" конца 90-х годов, на котором кроме установки новой башни предусматривались меры по повышению подвижности. 360-сильный двигатель УТД-23 дал некоторое повышение максимальной скорости на шоссе: с 65 до 70 км/ч.

В 2018 году на проходившем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия" была продемонстрирована модель с отделением, известным под обозначением "Берег". Противотанковое вооружение радикально усилено комплексом "Корнет", а основой системы управления огнем стал многоканальный прицел наводчика-оператора, аналогичный тем, что используется на БМД-4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
2A28
2А42
БМД-2
БМД-4
БМП-1
Похожие новости
06.07.2021
Невообразимая дальность стрельбы в движении: как повысили «Тайфуна-ВДВ»
19.05.2021
Советское наследие: кто стал основным покупателем украинских БМП-1У
22.06.2020
Тяжелая судьба легкой БМД
03.08.2017
Чем вооружена "крылатая пехота" России
21.11.2016
С ходу по ходу
30.01.2015
Алексей Лосев: На параде победы нами будет представлена лучшая в мире БМП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»