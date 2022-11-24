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ТАСС

Welt: в Вильнюсе недовольны тем, что ФРГ не отправляет дополнительных солдат в Литву

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Солдаты немецкого бундесвера на военной базе Рукла в Литве
Солдаты немецкого бундесвера на военной базе Рукла в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Канцлер Германии Олаф Шольц в июне обещал увеличить численность до 5 000 военнослужащих на базе НАТО под управлением ВС ФРГ, но этого до сих пор не произошло

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Германия, вопреки заявлениям канцлера Олафа Шольца, не спешит наращивать число своих военнослужащих в Литве, что вызывает негативную реакцию Вильнюса. Об этом говорится в статье под заголовком "Очередное разочарование Германией", которая опубликована в немецкой газете Die Welt в воскресенье.

Автор напоминает, что после начала российской СВО на Украине "Германия пообещала отправить в Литву больше солдат Бундесвера". "Там объединение НАТО обеспечивает безопасность восточного фланга. Но до сих пор войска не прибыли, и Берлин даже не представил какого-либо плана. В Вильнюсе это вызывает замешательство", - отмечается в статье.

Сейчас в Литве под управлением ВС ФРГ находится база НАТО, где служат 1 500 человек. Шольц в июне во время визита в республику обещал увеличить численность до 5 000 военнослужащих, говорится в статье, но этого до сих пор не произошло.

Автор в этой связи делает выводы, что с одной стороны Германия "дает обещания", но с другой "почти ничего не происходит". "Немецкая сторона даже не сообщила Литве, когда может начаться переброска [военнослужащих]", - говорится в статье. 

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Литва
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