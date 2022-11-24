Войти
Lenta.ru

В США оценили российскую «Сатану»

245
0
0
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М2
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М2.
Источник изображения: military.tomsk.ru

Советско-российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-36М2, известная на Западе как SS-18 Mod 5 Satan («Сатана»), имеет одну из самых тяжелых полезных нагрузок среди всех МБР, когда-либо используемых на планете. С такой оценкой выступило американское издание The Drive.

«Р-36М2 представляет собой двухступенчатую (не считая выводящий полезную нагрузку блок) жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования, которую Советский Союз начал разрабатывать в начале 1980-х годов как более точную и мощную преемницу более ранних вариантов Р-36М», — говорится в публикации.

Отмечается, что одним из главный отличий Р-36М2 от Р-36 было использование в первой газогенератора для выброса ракеты из шахты до того, как включится ракетная силовая установка. Издание напоминает, что в длину Р-36М2 достигает 37,2 метра, а в диаметре — почти 3 метра. Масса ракеты вместе с топливом превышает 211 тонн.

Одна Р-36М2 способна переносить 14 боеголовок мощностью, в зависимости от оценок различных источников, до одной мегатонны в тротиловом эквиваленте каждая. Тем не менее часть из этих боеголовок может представлять собой ложные и другие цели, предназначенные, в частности, для обмана противника.

В ноябре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев заявил, что испытания стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат» прошли успешно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Похожие новости
01.04.2022
Неприемлемый ущерб
16.08.2021
Меч «Пересвета», ведомый «Охотник» и лютый «Сармат»
04.01.2021
Минобороны РФ в этом году построит полигон для летных испытаний "Сармата", поставит на дежурство новые "Ярсы" и "Авангарды"
17.12.2019
Завершаются работы по вводу в боевой состав ракетного комплекса "Авангард" - командующий РВСН
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
10.11.2017
Приоритеты российских вооружённых сил (Al-Ahed News Website, Ливан)
01.02.2016
Ракетно-ядерная рулетка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»