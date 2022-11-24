Le Monde: Запад истощил собственные запасы оружия из-за помощи Украине

По данным газеты, две трети военной поддержки Киеву обеспечили США

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены. Об этом сообщает во вторник газета Le Monde.

"Чтобы позволить украинцам противостоять ударам русских Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов, в первую очередь США, обеспечившие две трети военной помощи", - пишет издание, упоминая более 1 млн снарядов, десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов. "В результате запасы западных стран истощаются до критических значений, в том числе по другую сторону Атлантики", - отмечается в статье.

Газета ссылается на заявления ряда аналитиков, согласно которым запасы ряда вооружений в США "опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения". Она также отмечает, что Вашингтон был вынужден обратиться к Южной Корее с запросом о покупке 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы передать их Украине, однако, по мнению аналитиков, Сеул выступает против, потому что не хочет поставлять вооружения в страны, вовлеченные в конфликт.

Технологии против объемов

Причина истощения запасов и невозможности их быстрого пополнения кроется в снижении военных расходов стран Запада после развала СССР и окончания холодной войны, "десятилетий асимметричных конфликтов" против более слабых противников в Афганистане, Сомали, Ливии и Сирии. Уменьшению объемов вооружений на складах способствовало и то, что военные отдавали предпочтение более технологичным видам вооружений, которые, несмотря на свою эффективность, оказывались более дорогими.

"У западных армий была иллюзия сокращения объемов за счет технологий. Однако, если управляемое оружие полезно на Украине, этот конфликт показывает, что обычное вооружение, такое как [традиционная ствольная] артиллерия, остается необходимым", - заявил представитель Фонда стратегических исследований Тибо Фуйе.

Неготовность производств

Теперь, по мнению аналитиков, западные оружейные компании просто не могут оперативно выполнить большие заказы из-за многолетних сокращений производственных линий. Утверждается, что американские Lockheed Martin и Raytheon не могут произвести больше 2,1 тыс. ракет в год для комплексов Javelin, тогда как только за девять месяцев конфликта на Украину их было поставлено 8,5 тыс. штук.

Во Франции особую обеспокоенность военных вызывает отправка на Украину четверти от общих запасов самоходных гаубиц Caesar. Министерство вооруженных сил республики на этом фоне заказало у компании NEXTER еще 18 орудий, однако производство одной единицы занимает 18 месяцев (производитель надеется сократить его до одного года). Кроме того, власти намерены проверить причины, по которым, как заявил глава оборонного ведомства Себастьен Лекорню на слушаниях в парламенте, около 200 из 4 тыс. компаний военно-промышленного комплекса не могут нарастить темпы производства.

Промышленники же со своей стороны ссылаются на высокий риск инвестиций в наращивание темпов производства из-за недостаточных объемов гарантированных заказов, пишет издание. "Производители могут пойти на такой шаг, только если имеют на руках гарантии загрузки этих мощностей, чего государство нам пока не обеспечило", - приводит газета слова неназванного руководителя крупной оружейной компании.

В Министерстве вооруженных сил Франции пообещали направить письма с соответствующими гарантиями всем производителям, не дожидаясь подписания соответствующих контрактов. По мнению издания, это свидетельствует о том, что "Франция, как и другие западные страны, вступает в военную экономику".