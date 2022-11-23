В ЦАГИ прошли испытания усовершенствованной модели самолета «Слон».

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») активно участвуют в развитии отечественного самолетостроения. Один из перспективных проектов гражданской авиации, над которым работают специалисты, — это тяжелый транспортный самолет «Слон». В настоящее время проводится совершенствование его аэродинамической компоновки и апробация ряда новых технических решений.

Полученные результаты испытаний подтвердили расчетную эффективность модификаций. Проведенная работа дополнила научно-технический задел по проекту тяжелого транспортного самолета «Слон», который также может быть использован в других разработках.

Проект направлен на исследование технологий перспективного транспортного самолета для замены тяжелого дальнего транспортного воздушного судна Ан-124 «Руслан». Этот летательный аппарат будет предназначен для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов на дальность порядка 7 тыс. км со скоростью 850 км/ч. Потребная длина взлетно-посадочной полосы — 3 км. Максимальная коммерческая нагрузка — 180 т (для сравнения у Ан-124 — 120 т). «Слон» проектируется под российские перспективные двухконтурные турбореактивные двигатели ПД-35, сообщает пресс-служба ЦАГИ.