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Деловая газета "Взгляд"

Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

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Президент Турции делает слишком смелые заявления
Президент Турции делает слишком смелые заявления.
Источник изображения: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – весьма экспрессивный человек, который может иногда крайне недипломатично высказаться в адрес лидера другого государства. Так, например, он публично предлагал Макрону "сходить к врачу и проверить мозг". Заявлял, что глава Белого дома Джозеф Байден "пишет историю своими кровавыми руками".

Однако при всем этом Эрдоган – очень осторожный политик. Он ни разу в последние годы не позволял себе как-то задевать Россию. Скорее, наоборот – турецкий президент говорил о том, что Путин-де всегда держит слово и вообще является чуть ли не другом Эрдогана.

И на днях бастион понимания пал. Турецкий президент обвинил Москву не только в нарушении обязательств, но и чуть ли не в потворстве террористам (каковыми в Турции считают курдские организации Ирака и Сирии).

Не умеет читать?

"Несмотря на наши повторяющиеся предупреждения в адрес России, взявшей на себя в 2019 году в рамках Сочинской сделки обязательство очистить от террористов Северный Ирак и Сирию, Москва не может и отказывается выполнять свой долг", – заявил Эрдоган.

Поэтому, по его словам, Турция решит вопрос своими силами. То есть, проще говоря, проведет военную операцию. Более того – уже, по сути, ее начала.

Заявление более чем странное. Во-первых, никаких обязательств по "Северному Ираку" Москва на себя не брала. В Сочинском меморандуме нет даже слова такого – "Ирак", поскольку он касался исключительно Сирии.

Что же касается обязательств по Сирии, то они включали в себя ввод "на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" (то есть за пределы зоны, завоеванной Турцией, – прим. ВЗГЛЯД) подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы", которые "будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы". После чего должно начаться "совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы". Все эти обязательства – и это во-вторых – были полностью выполнены. И Эрдоган это прекрасно знает.

Тогда зачем турецкий лидер позволяет себе такие заявления? Единственным логичным объяснением является попытка Эрдогана реализовать традиционную для себя стратегию – взвинтить ставки для того, чтобы вследствие последующего компромисса получить "меньшее".

Идет на войну

Дело в том, что Турция начинает масштабную операцию против курдов – причем, судя по всему, одновременно на территории Ирака и Сирии. Формально эта операция позиционируется как ответ на теракт, совершенный курдскими боевиками в Стамбуле. Но по факту, как считают эксперты, турецкий лидер просто хочет нанести сокрушительный удар по курдским группировкам вдоль границы Турции, а также укрепить свой шатающийся рейтинг в стране в преддверии президентских выборов 2023 года.

Сама операция началась с авиаудара по позициям тех самых курдских формирований. "Террористические убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады были успешно уничтожены… Так называемые штаб-квартиры террористических организаций были тоже уничтожены", – заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Однако Эрдоган заявил, что на этом не остановится. "Наши действия не будут ограничиваться лишь воздушной кампанией. Мы проведем консультации с нашим министерством обороны и Генштабом, после чего вместе решим, в какой степени нам нужно задействовать наши наземные силы", – заявил турецкий президент. То есть не "нужно ли", а "в какой степени" – вопрос о наземной операции, по сути, решен.

В Анкаре уверены, что поступают не только правильно, но и по закону. "У Турции есть суверенное право определять террористическую угрозу и уничтожать ее, откуда бы она ни исходила", – заявил представитель Эрдогана Ибрагим Калын. Однако по факту операция проводится в регионе, где соприкасаются интересы многих игроков – и абсолютное их большинство не только не поддерживает действия Эрдогана, но и противостоит им.

На противостояние со стороны ЕС турки не обращают особого внимания. А вот от Вашингтона так просто не отмахнешься – ведь американцы, по некоторым данным, заняли не совсем привычную для всех позицию.

Привычная была в предательстве. "США в Сирии делали ставку – но при этом не защищали их ни во время прошлой, ни во время нынешней турецкой операции", – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог, эксперт РСМД Елена Супонина. Формально сейчас Вашингтон действительно не защитил курдов, не заставил Турцию отказаться от операции. И сейчас в репортаже France24 с курдских позиций говорится об атмосфере страха перед турками, который царит на пару с атмосферой разочарования в Соединенных Штатах.

Однако, по мнению некоторых экспертов, на этот раз Соединенные Штаты все-таки готовы помочь курдам материально – в частности, ракетами. "В Ираке и Сирии после вчерашних турецких "проучающих" авиаударов начинается что-то масштабное, не такое, как раньше. Подул настоящий восточный ветер перемен. И дело не только в том, что Турция вроде как начала переброску военной техники на границу с Сирией, готовясь к полномасштабной сухопутной операции. Это было вполне предсказуемо и ожидаемо. Интересны курды – они в этот раз ведут более ожесточенное сопротивление, как будто бы заручились чьей-то (а мы догадываемся, чьей) поддержкой", – пишет заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков.

Возможно, ужесточение американской позиции объясняется тем, что США не готовы лишаться всякой опоры в Сирии. Возможно, объяснение в другом – Соединенные Штаты заинтересованы в смене режима в Турции (на этот раз посредством выборов в июле 2023 года) и рассчитывают, что турецкая армия увязнет в долгой войне против курдов.

Неправильный тон

Судя по всему, Анкара понимает новые правила игры – по некоторым данным, турки уже нанесли удары по тренировочному лагерю, где американцы обучают курдов. И в этой ситуации Турции важно получить поддержку тех союзников, которые у нее остались: Ирана, но прежде всего – России.

Казалось бы, сделать это несложно. С одной стороны, Москва выступает против любой дестабилизации на сирийской территории, не говоря уже о расширении зоны турецкого контроля в Северной Сирии (неизбежной в случае победы Анкары над курдскими ополчениями). С другой стороны, курды уже много десятков лет как не являются российскими фаворитами. "Турецкая операция на севере Сирии – это головная боль США, а не России. У Москвы всегда были хорошие отношения с курдами, однако прошли те времена Мехабадской республики, когда Кремль делал ставку на курдов с целью обеспечения их государственностью. В Сирии Москва выступала в защиту территориальной целостности и суверенитета этой страны, поэтому всегда играла роль посредника между курдами и другими сторонами конфликта", – говорит Елена Супонина.

Однако поддержку обычно получают через какие-то размены: Россия уступает в одном моменте, а Турция – в другом. И на этот раз, по всей видимости, Эрдоган (считающий, что Россия находится в изоляции, и ее возможности для торга ограничены) уступать не захотел.

"Эрдоган, ожидая критики в свой адрес из-за начавшейся операции на севере Сирии, решил предупредить ее выставлением собственных претензий. Однако дело в том, что Россия со своей стороны обещания по обеспечению безопасности на подконтрольных ей территориях Северной Сирии полностью выполнила. А вот к Турции и ее обещаниям есть определенные претензии.

В частности, турки так и не смогли разоружить экстремистские группировки в провинции Идлиб. То ли Турция не может, то ли – закрадывается иногда такое подозрение – не сильно хочет полностью решать эту проблему. А проблема серьезная, ведь на территории провинции Идлиб находятся не просто экстремисты, но и террористические организации. В частности, запрещенная группировка Джабхат ан-Нусра", – говорит Елена Супонина.

В итоге Анкара рискует остаться одна в своей курдской эпопее – Иран хоть сейчас со своей стороны и бомбит иракских курдов, но рассматривает Турцию как регионального соперника и не против провала Эрдогана. Провала, который станет неизбежным в случае, если турецкий президент перегнет в отношениях с Москвой.

"Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США. Им нужен новый виток, сломать все то, что наработано по линии Москва – Анкара – Тегеран. Не исключаю, что им это удастся. Хотя и не хотелось бы. Обрушение одного кирпичика приведет к обрушению большей части так с трудом построенного здания. Турки хорошо взвесили риски?" – вопрошает Владимир Аватков. И вопрос этот отнюдь не риторический.


Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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