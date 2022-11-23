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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

На заводе «Моторинвест» стартовало серийное производство электрокроссовера EVOLUTE i-JOY

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Электрокроссовер Evolute i-JOY
Электрокроссовер Evolute i-JOY.
Источник изображения: minpromtorg.gov.ru

«Моторинвест» расширил модельный ряд EVOLUTE и запустил серийное производство электрокроссовера Evolute i-JOY.

Рекомендованная розничная цена на электромобиль Evolutei-JOY составляет 3,5 млн рублей. С учетом льготного кредитования в размере 35% от стоимости (но не более 925 тыс. рублей) электромобиль можно приобрести за 2,6 млн рублей.

Evolute i-JOY оснащен распространенным в России разъёмом CCS Combo Type 2, благодаря которому можно заряжать электромобиль на любых общедоступных зарядных станциях. Длительность заряда электромобиля составит от 35 минут до 7,5 часов.

Новый электромобиль уже в наличии у официальных дилеров компании.

Минпромторг России

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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