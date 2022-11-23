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Вестник Мордовии

Пулеметы "Максима" не помогут боевикам ВСУ в борьбе с дронами "Герань"

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Боевики украинских неонацистских формирований намерены для борьбы с дронами использовать старые советские пулеметы "Максима". Так, в социальных сетях появилось видео с самодельной спаренной установкой.

Как сообщает "РГ: русское оружие", в ходе ее создания были применены две разных модификации этого оружия. Одна образца 1910/1930 годов, вторая 1940 года, с характерным широким заливным отверстием на стволе, появившимся после зимней войны с Финляндией.

Под них кустарно изготовлен станок, который, по всей видимости, будет установлен в кузове какого-нибудь транспортного средства. Раньше уже "засвечивались" такие "тачанки" на основе американских и японских пикапов и джипов, различных автомобилей, выпускавшихся еще во времена СССР: ГАЗ-М-21 "Волга", Иж-2715, известный как "Москвич-каблучок", мини-внедорожнике ЛуАЗ-969М, который прозвали "Луноходом" и др.

Вызывает сомнение, что эта самоделка будет эффективной против беспилотников, особенно против "Гераней".

Предыдущий опыт, когда против них применяли различное стрелковое оружие, зенитные пушки, в том числе морские шестиствольные, как это было в Одессе, продемонстрировал, что БПЛА такого типа являются малоуязвимой целью, особенно в ночное время.

Что касается пулеметов "Максима", то еще в 30-е годы в СССР были разработаны различные варианты, предназначенные для борьбы с воздушными целями. По сравнению с ними, поделка украинских самодельщиков выглядит убого.

Особенно впечатляла счетверенная М4 образца 1931 года. Она имела принудительную циркуляцию охлаждающей воды и ленты на полтысячи патронов. Боевая скорострельность - 1200 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 1400 метров. Такие установки прошли всю Великую Отечественную войну, и лишь после нее их стали заменять на более совершенные крупнокалиберные пулеметы.

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Россия
США
Финляндия
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
БПЛА
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