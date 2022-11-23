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РИА Новости

Путин и Алиев обсудили вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе

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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин и Алиев обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе и сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры стран подчеркнули важность работы в трехстороннем формате для обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана и восстановления логистики на Южном Кавказе.

Кроме того Путин и Алиев обменялись мнениями по поводу перспектив развития сотрудничества России и Азербайджана в энергетической сфере, добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее радио Sputnik рассказало, зачем в Киев приезжал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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