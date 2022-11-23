О гемблинге в Польше на сайте Casino Zeus: условия лицензирования и мотивация для игроков

Алексей Иванов — профессионал, который много лет изучал гемблинг, участвовал в турнирах и разрабатывал выигрышную стратегию. Своим опытом и знаниями эксперт делится на сайте — Casino Zeus.

Платформа будет интересна игрокам из разных стран, так как автор освещает особенности игры в лучших клубах Европы:

обзоры веб-клубов Германии на русском языке;

легальные сайты Португалии;

топ лучших азартных платформ в Украине;

онлайн казино Польша на злотые.

Процедура легализации казино в Польше

Казино онлайн PL https://casinozeus.de/ru/poland легальны, но только для отечественных компаний. Регулятор азартных игр в стране — Министерство финансов. Согласно закону об азартных играх, работу всех операторов контролирует компания Totalizator Sportowy. Лицензию для онлайн казино Польша дают только на открытие клуба, для игр — отдельные сертификаты.

Для получения лицензии площадки должны соответствовать следующим требованиям:

предоставление технической документации и оценка используемого ПО;

подтверждение защищенности игроков при помощи описания протокола для обработки персональных данных;

наличие уставного капитала.

Нелегальные казино онлайн без выполненных условий блокируют регуляторы и вносят в ЧС. Такой реестр нелицензионных клубов фиксируют с 2017 года.

Онлайн казино Польши. Источник: Казино

«Легализация — непростая процедура для организаторов азартных игр, но такие меры защищают права игроков» — подводит итог Алексей Иванов.

Игротека в польских онлайн казино

Онлайн казино для поляков предлагает большой выбор игр разных жанров:

Live Casino — интерактивный формат с настоящим дилером через веб-камеру. Участник сам выбирает развлечение: карточные и TV-игры или рулетка и делает ставки в режиме реального времени. Слоты — развлечение, основанное на формировании призовых ячеек. Можно играть онлайн в игровые автоматы в Польше на деньги или ознакомиться с функционалом бесплатно, используя демо-режим и потом рискнуть, чтобы сорвать jackpot. Карточные и настольные игры — развлечения с применением специального инвентаря (карты, фишки, рулетка). Легальные онлайн казино поддерживают несколько видов развлечений (покер, блэкджек, баккара и др).

Игровые автоматы онлайн на деньги в Польше пользуются наибольшей популярностью у любителей азарта. Гемблеры предпочитают слоты от надежных производителей ПО, а тематика — уже дело вкуса, главное — отличный дизайн и безопасность:

Apollo Games;

Game Systems;

Fox Group;

Synot Polska.

Платежные системы для депозита и вывода

Пользователи выбирают бездепозитные казино в Польше, чтобы играть, не используя собственных средств. Бонус без депозита(no deposit bonus) — разовое поощрение при регистрации, поэтому для игры нужно пополнять депозит.

Онлайн казино для поляков поддерживает национальные и международные сервисы для осуществления транзакций:

VISA и MasterCard.

Skrill и Neteller.

ecoPayz.

Entropay.

PaysafeCard.

Также часто предлагается польская платежная система с использованием банкинга Przelewy24.

Наземные клубы Польши

С 2018 года количество наземных лицензированных казино не изменилось. Сегодня их девять:

Hotel Grand Sopot (Сопот) предлагает гостям днем отдохнуть на местном пляже и в отеле, а вечером — испытывать азарт! Marriott Hotel & casino Warsaw (Варшава) — шикарные апартаменты для восстановления сил и энергии! В ассортименте casino Poland — 70 слотов и 29 настольных игр. Hilton Hotel (Варшава) открывает свои двери поклонникам азарта и релакса: просторные апартаменты и 30 игровых аппаратов ждут гостей комплекса. Casinos Poland (Вроцлав) — 17 аппаратов и живое общение с другими игроками. Casinos Poland (Гдынь) — одно из крупнейших казино в Польше. Карточные игры с дилерами (3 стола с блэкджеком и рулеткой, 3 покерных стола) и 30 слотов — выбор впечатляющий! Casinos Poland (Познань) предлагает 9 столов, покер и 50 слотов. The Hotel Plock & Casino (Плоцк) характеризуется хорошей атмосферой роскоши, интересным интерьером и развлечениями: аппараты, блэкджек и покер. Dwor Kosciuszko (Краков) — 5-ти звездочный отель с азартными играми. Neptune Orbis Hotel & casino предлагает игровые аппараты, видеопокер, 5 игорных столов.

Из-за жестких требований законодательства и высокой налоговой нагрузки, международные компании в секторе букмекерства и гемблинга, не спешат приобрести лицензию.

Алексей Иванов подчеркивает, что нужно соблюдать принципы ответственной игры в наземных клубах и онлайн казино Польши для профилактики лудомании: «Придерживайтесь временных рамок для игры в польские казино и установите лимит ставки, чтобы не тратить слишком много денег. Не злоупотребляйте азартом, чтобы игра приносила только удовольствие!»