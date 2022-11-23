О гемблинге в Польше на сайте Casino Zeus: условия лицензирования и мотивация для игроков

Алексей Иванов — профессионал, который много лет изучал гемблинг, участвовал в турнирах и разрабатывал выигрышную стратегию. Своим опытом и знаниями эксперт делится на сайте — Casino Zeus.
Платформа будет интересна игрокам из разных стран, так как автор освещает особенности игры в лучших клубах Европы:
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Процедура легализации казино в Польше
Казино онлайн PL https://casinozeus.de/ru/poland легальны, но только для отечественных компаний. Регулятор азартных игр в стране — Министерство финансов. Согласно закону об азартных играх, работу всех операторов контролирует компания Totalizator Sportowy. Лицензию для онлайн казино Польша дают только на открытие клуба, для игр — отдельные сертификаты.
Для получения лицензии площадки должны соответствовать следующим требованиям:
- предоставление технической документации и оценка используемого ПО;
- подтверждение защищенности игроков при помощи описания протокола для обработки персональных данных;
- наличие уставного капитала.
Нелегальные казино онлайн без выполненных условий блокируют регуляторы и вносят в ЧС. Такой реестр нелицензионных клубов фиксируют с 2017 года.
|Онлайн казино Польши.
|Источник: Казино
«Легализация — непростая процедура для организаторов азартных игр, но такие меры защищают права игроков» — подводит итог Алексей Иванов.
Игротека в польских онлайн казино
Онлайн казино для поляков предлагает большой выбор игр разных жанров:
- Live Casino — интерактивный формат с настоящим дилером через веб-камеру. Участник сам выбирает развлечение: карточные и TV-игры или рулетка и делает ставки в режиме реального времени.
- Слоты — развлечение, основанное на формировании призовых ячеек. Можно играть онлайн в игровые автоматы в Польше на деньги или ознакомиться с функционалом бесплатно, используя демо-режим и потом рискнуть, чтобы сорвать jackpot.
- Карточные и настольные игры — развлечения с применением специального инвентаря (карты, фишки, рулетка). Легальные онлайн казино поддерживают несколько видов развлечений (покер, блэкджек, баккара и др).
Игровые автоматы онлайн на деньги в Польше пользуются наибольшей популярностью у любителей азарта. Гемблеры предпочитают слоты от надежных производителей ПО, а тематика — уже дело вкуса, главное — отличный дизайн и безопасность:
- Apollo Games;
- Game Systems;
- Fox Group;
- Synot Polska.
Платежные системы для депозита и вывода
Пользователи выбирают бездепозитные казино в Польше, чтобы играть, не используя собственных средств. Бонус без депозита(no deposit bonus) — разовое поощрение при регистрации, поэтому для игры нужно пополнять депозит.
Онлайн казино для поляков поддерживает национальные и международные сервисы для осуществления транзакций:
- VISA и MasterCard.
- Skrill и Neteller.
- ecoPayz.
- Entropay.
- PaysafeCard.
Также часто предлагается польская платежная система с использованием банкинга Przelewy24.
Наземные клубы Польши
С 2018 года количество наземных лицензированных казино не изменилось. Сегодня их девять:
- Hotel Grand Sopot (Сопот) предлагает гостям днем отдохнуть на местном пляже и в отеле, а вечером — испытывать азарт!
- Marriott Hotel & casino Warsaw (Варшава) — шикарные апартаменты для восстановления сил и энергии! В ассортименте casino Poland — 70 слотов и 29 настольных игр.
- Hilton Hotel (Варшава) открывает свои двери поклонникам азарта и релакса: просторные апартаменты и 30 игровых аппаратов ждут гостей комплекса.
- Casinos Poland (Вроцлав) — 17 аппаратов и живое общение с другими игроками.
- Casinos Poland (Гдынь) — одно из крупнейших казино в Польше. Карточные игры с дилерами (3 стола с блэкджеком и рулеткой, 3 покерных стола) и 30 слотов — выбор впечатляющий!
- Casinos Poland (Познань) предлагает 9 столов, покер и 50 слотов.
- The Hotel Plock & Casino (Плоцк) характеризуется хорошей атмосферой роскоши, интересным интерьером и развлечениями: аппараты, блэкджек и покер.
- Dwor Kosciuszko (Краков) — 5-ти звездочный отель с азартными играми.
- Neptune Orbis Hotel & casino предлагает игровые аппараты, видеопокер, 5 игорных столов.
Из-за жестких требований законодательства и высокой налоговой нагрузки, международные компании в секторе букмекерства и гемблинга, не спешат приобрести лицензию.
Алексей Иванов подчеркивает, что нужно соблюдать принципы ответственной игры в наземных клубах и онлайн казино Польши для профилактики лудомании: «Придерживайтесь временных рамок для игры в польские казино и установите лимит ставки, чтобы не тратить слишком много денег. Не злоупотребляйте азартом, чтобы игра приносила только удовольствие!»