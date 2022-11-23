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О гемблинге в Польше на сайте Casino Zeus: условия лицензирования и мотивация для игроков

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Алексей Иванов — профессионал, который много лет изучал гемблинг, участвовал в турнирах и разрабатывал выигрышную стратегию. Своим опытом и знаниями эксперт делится на сайте — Casino Zeus.


Платформа будет интересна игрокам из разных стран, так как автор освещает особенности игры в лучших клубах Европы:

  • обзоры веб-клубов Германии на русском языке;
  • легальные сайты Португалии;
  • топ лучших азартных платформ в Украине;
  • онлайн казино Польша на злотые.

Процедура легализации казино в Польше


Казино онлайн PL https://casinozeus.de/ru/poland легальны, но только для отечественных компаний. Регулятор азартных игр в стране — Министерство финансов. Согласно закону об азартных играх, работу всех операторов контролирует компания Totalizator Sportowy. Лицензию для онлайн казино Польша дают только на открытие клуба, для игр — отдельные сертификаты.


Для получения лицензии площадки должны соответствовать следующим требованиям:

  • предоставление технической документации и оценка используемого ПО;
  • подтверждение защищенности игроков при помощи описания протокола для обработки персональных данных;
  • наличие уставного капитала.

Нелегальные казино онлайн без выполненных условий блокируют регуляторы и вносят в ЧС. Такой реестр нелицензионных клубов фиксируют с 2017 года.


Онлайн казино Польши
Онлайн казино Польши.
Источник: Казино

«Легализация — непростая процедура для организаторов азартных игр, но такие меры защищают права игроков» — подводит итог Алексей Иванов.


Игротека в польских онлайн казино


Онлайн казино для поляков предлагает большой выбор игр разных жанров:

  1. Live Casino — интерактивный формат с настоящим дилером через веб-камеру. Участник сам выбирает развлечение: карточные и TV-игры или рулетка и делает ставки в режиме реального времени.
  2. Слоты — развлечение, основанное на формировании призовых ячеек. Можно играть онлайн в игровые автоматы в Польше на деньги или ознакомиться с функционалом бесплатно, используя демо-режим и потом рискнуть, чтобы сорвать jackpot.
  3. Карточные и настольные игры — развлечения с применением специального инвентаря (карты, фишки, рулетка). Легальные онлайн казино поддерживают несколько видов развлечений (покер, блэкджек, баккара и др).

Игровые автоматы онлайн на деньги в Польше пользуются наибольшей популярностью у любителей азарта. Гемблеры предпочитают слоты от надежных производителей ПО, а тематика — уже дело вкуса, главное — отличный дизайн и безопасность:

  • Apollo Games;
  • Game Systems;
  • Fox Group;
  • Synot Polska.

Платежные системы для депозита и вывода


Пользователи выбирают бездепозитные казино в Польше, чтобы играть, не используя собственных средств. Бонус без депозита(no deposit bonus) — разовое поощрение при регистрации, поэтому для игры нужно пополнять депозит.


Онлайн казино для поляков поддерживает национальные и международные сервисы для осуществления транзакций:

  • VISA и MasterCard.
  • Skrill и Neteller.
  • ecoPayz.
  • Entropay.
  • PaysafeCard.

Также часто предлагается польская платежная система с использованием банкинга Przelewy24.


Наземные клубы Польши


С 2018 года количество наземных лицензированных казино не изменилось. Сегодня их девять:

  1. Hotel Grand Sopot (Сопот) предлагает гостям днем отдохнуть на местном пляже и в отеле, а вечером — испытывать азарт!
  2. Marriott Hotel & casino Warsaw (Варшава) — шикарные апартаменты для восстановления сил и энергии! В ассортименте casino Poland — 70 слотов и 29 настольных игр.
  3. Hilton Hotel (Варшава) открывает свои двери поклонникам азарта и релакса: просторные апартаменты и 30 игровых аппаратов ждут гостей комплекса.
  4. Casinos Poland (Вроцлав) — 17 аппаратов и живое общение с другими игроками.
  5. Casinos Poland (Гдынь) — одно из крупнейших казино в Польше. Карточные игры с дилерами (3 стола с блэкджеком и рулеткой, 3 покерных стола) и 30 слотов — выбор впечатляющий!
  6. Casinos Poland (Познань) предлагает 9 столов, покер и 50 слотов.
  7. The Hotel Plock & Casino (Плоцк) характеризуется хорошей атмосферой роскоши, интересным интерьером и развлечениями: аппараты, блэкджек и покер.
  8. Dwor Kosciuszko (Краков) — 5-ти звездочный отель с азартными играми.
  9. Neptune Orbis Hotel & casino предлагает игровые аппараты, видеопокер, 5 игорных столов.

Из-за жестких требований законодательства и высокой налоговой нагрузки, международные компании в секторе букмекерства и гемблинга, не спешат приобрести лицензию.


Алексей Иванов подчеркивает, что нужно соблюдать принципы ответственной игры в наземных клубах и онлайн казино Польши для профилактики лудомании: «Придерживайтесь временных рамок для игры в польские казино и установите лимит ставки, чтобы не тратить слишком много денег. Не злоупотребляйте азартом, чтобы игра приносила только удовольствие!»

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