Институт развития интернета профинансировал более 150 связанных с освещением СВО проектов

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что приток производителей контента, которые захотели рассказывать о том, что происходит в России, в институте ощутили в марте - апреле

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") профинансировал более 150 проектов, связанных с освещением специальной военной операции. Об этом во вторник сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

"С начала года нами профинансировано более 150 проектов, так или иначе связанных с освещением специальной военной операции. Это и проекты военных корреспондентов, такие как Wargonzo Семена Пегова, и проекты, посвященные работе волонтеров, добровольцев, проекты по импортозамещению или восстановлению промышленности Донбасса <...> и других регионов", - сказал он на дискуссионной площадке "Информационный фронт и социальные сети" форума "История для будущего. К 100-летию СССР".

По словам Гореславского, приток производителей контента, которые захотели рассказывать о том, что происходит в России, в ИРИ ощутили в марте - апреле текущего года.

"После референдумов о вступлении новых регионов в состав РФ мы также получили возможность финансировать производителей непосредственно оттуда. Надеюсь, они смогут прийти и к нам на конкурс в феврале", - добавил он.