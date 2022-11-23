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ТАСС

Politico: лидеры республиканцев в Конгрессе США намерены одобрить выделение Киеву $38 млрд

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. David Ake

По словам республиканца Джима Риша, некоторые законодатели из числа консерваторов активно выступают против передачи дополнительных средств Украине

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры республиканцев в Конгрессе США, вероятнее всего, согласятся на выделение по запросу Белого дома дополнительно более $38 млрд на поддержку Украины, несмотря на возражения ряда однопартийцев. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в американской газете Politico.

Как отмечается в материале, влиятельные законодатели из числа республиканцев, участвовавшие в ежегодном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, дали понять в интервью журналистам издания, что "игнорируют коллег, которые призывали к ограничению помощи Украине". В публикации уточняется, что число консервативно настроенных законодателей, "которые хотят прекратить финансирование ведения Украиной боевых действий, растет". Согласно оценке газеты, если их мнение не будет учтено, это "усилит раскол в Республиканской партии по вопросу о поддержке Соединенными Штатами Киева".

Как следует из статьи, влиятельные республиканцы, участвовавшие в форуме, сообщили, что "Конгресс, вероятно, выделит значительно больше $38 млрд, которые администрация [президента США Джо] Байдена запрашивала на военные и экономические нужды Украины". Издание подчеркивает, что данный шаг поддержат лидеры республиканцев, "хотя влиятельные консервативные группы призывают сделать паузу" в предоставлении помощи Киеву.

В публикации приводится выдержка из интервью Джима Риша (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Он также констатировал, что некоторые законодатели из числа консерваторов активно выступают против передачи дополнительных средств Украине.

Весной американский Конгресс выделил администрации $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября Байден подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий дополнительные $12,4 млрд на поддержку Украины. 

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США
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