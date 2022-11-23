WSJ: сенаторы США просят Белый дом передать Украине ударные беспилотники

По сведениям газеты, группа из 16 сенаторов указала, что "долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна", а поставки такой техники "обладают потенциалом изменить стратегический ход войны в пользу Украины"

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Несколько сенаторов Конгресса США просит администрацию президента страны Джо Байдена пересмотреть свое решение относительно поставок на Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle и предоставить эти БПЛА киевским властям. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, группа из 16 сенаторов направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором, в частности, указала, что "долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна", а поставки такой техники "обладают потенциалом изменить стратегический ход войны в пользу Украины".

Ранее телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты рассматривают внесение изменений в MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire и находиться в воздухе более суток, для их возможной передачи Киеву. Вместе с тем отмечалось, что рассматриваемые модификации этих беспилотников занимают много времени и довольно сложны технически. Помимо этого ранее The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон скептически относится к передаче Киеву современных БПЛА в связи с опасениями относительно эскалации напряженности с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции, нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов, и объявил о выделении масштабной экономической помощи.