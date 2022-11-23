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РИА Новости

Военный эксперт: войскам нужны не только оружие и амуниция

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Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог.
Источник изображения: © AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service

Ситуацию с обеспечением нужд спецоперации прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов.

Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", – сообщил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Ранее такое поручение давал президент РФ Владимир Путин.

Премьер также заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд армии частные компании.

"У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании", – сказал Мишустин.

В эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов прокомментировал ситуацию.

"Список того, что заказывает Минобороны для ведения боевых действий, очень велик – от тяжелых вооружений до простых бытовых предметов, это тысячи наименований. Войскам ведь нужны не только оружие и амуниция, им нужны ГСМ, вещевое обеспечение, продовольствие и многое другое. Естественно, эта задача распределяется по нескольким министерствам и нескольким силовым ведомствам, которые вместе с вооруженными силами несут бремя специальной военной операции", – пояснил эксперт.

Для более оперативного удовлетворения нужд силовых ведомств правительство упростило алгоритмы закупок, продолжил он.

"Упрощение алгоритмов происходит на наших глазах", – отметил Александр Михайлов.

Насколько можно судить, поставка вооружений в войска осуществляется в нужном объеме, сказал он.

"По заявлениям представителей оборонно-промышленного комплекса, производство вооружений и поставка их в войска, в том числе тех вооружений, которые принимают участие в спецоперации, осуществляется в нужном объеме. Нареканий со стороны государства нет, во всяком случае, нам их не озвучивали", – добавил военный эксперт.
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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