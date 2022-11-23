Военный эксперт: войскам нужны не только оружие и амуниция

Ситуацию с обеспечением нужд спецоперации прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов.
Целевые задания по обеспечению вооруженных сил сформированы и утверждены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", – сообщил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
Ранее такое поручение давал президент РФ Владимир Путин.
Премьер также заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд армии частные компании.
"У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании", – сказал Мишустин.
В эфире радио Sputnik руководитель "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов прокомментировал ситуацию.
Для более оперативного удовлетворения нужд силовых ведомств правительство упростило алгоритмы закупок, продолжил он.
Насколько можно судить, поставка вооружений в войска осуществляется в нужном объеме, сказал он.