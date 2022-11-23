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ТАСС

На Украине сообщили о получении €2,5 млрд финансовой помощи от Евросоюза

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Общая сумма предоставленной Киеву с 24 февраля макрофинансовой помощи достигает €6,7 млрд, заявил министр финансов Сергей Марченко

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Украины получили очередные €2,5 млрд финансовой помощи от Европейского союза. Об этом во вторник заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Украина получила следующий транш в €2,5 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза. <...> Общая сумма предоставленной Украине с 24 февраля макрофинансовой помощи достигает €6,7 млрд. Это важный вклад в финансовую стабильность Украины", - написал он на странице в "Твиттере". Марченко также поблагодарил Еврокомиссию и ее первого замглавы Валдиса Домбровскиса за неизменную поддержку.

В начале ноября Еврокомиссия выдвинула план оказания экономической помощи Украине на сумму €18 млрд в течение 2023 года. Как сообщила ее глава Урсула фон дер Ляйен, финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях. Предложение Еврокомиссии должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС. Кроме того, ЕС создал специальный фонд поддержки энергетики Украины объемом €25,5 млн.

В конце мая глава Минфина Украины сообщал, что доходная часть бюджета страны лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов. По данным украинского премьера Дениса Шмыгаля, бюджетный дефицит составлял $5 млрд ежемесячно. Однако в июле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко указал, что в месяц для финансирования дефицита бюджета Украине нужно уже $9 млрд. По его оценкам, дефицит государственного бюджета Украины к концу 2022 года может достичь отметки $50 млрд. 3 ноября Верховная рада приняла закон о госбюджете на 2023 год, в котором предусмотрен дефицит в размере $38 млрд. 

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Кредитование
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Украина
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