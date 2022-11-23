Войти
ЦАМТО

Хорватия увеличит оборонные расходы в предстоящие три года

62
0
0
Хорватские солдаты
Хорватские солдаты.
Источник изображения: © AFP 2022 / HRVOJE POLAN

ЦАМТО, 22 ноября. По информации Минобороны Хорватии, правительство страны на своем 166-м заседании, которое состоялось 14 ноября, приняло проект государственного бюджета на 2023 год и прогнозный период 2024-2025 гг.

Данный документ предусматривает дальнейшее увеличение финансирования Министерства обороны.

Как заявлено, бюджет Министерства обороны на 2023 год будет увеличен на 32,6 млн. евро (245 млн. кун) по сравнению с текущим годом и составит 1,037 млрд. евро. Прогнозный показатель расходов на 2024 год составил 1,082 млрд. евро, на 2025 год – 1,090 млрд. евро.

В частности, в оборонный бюджет включено финансирование закупки боевых машин пехоты "Брэдли", многоцелевых боевых самолетов, бронированных машин, других боевых и небоевых систем и оборудования, наиболее существенным из которых является закупка средств ПВО.

Также выделяются средства на строительство и ремонт зданий и инфраструктуры, обучение, участие в зарубежных миссиях, операциях и мероприятиях, а также на выполнение вспомогательных задач в интересах гражданских структур и населения в Республике Хорватии. Министерство обороны продолжит вкладывать средства в кадры, улучшение уровня жизни и условий службы солдат, унтер-офицеров и офицеров.

С 2023 года запланированы изменения в организационной структуре оборонного бюджета. С 2023 года средства будут выделяться по двум статьям бюджета: на финансирование Министерства обороны и Университета обороны и безопасности им. Франьо Туджмана

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Хорватия
Продукция
Bradley
Похожие новости
31.01.2022
Хорватия купит Bradley
20.03.2020
ERIP будет вытеснять российское оружие
06.09.2018
Новая «танковая бригада» США у границ Беларуси и России. Концепция «full power» в действии
27.12.2016
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
25.11.2009
Рынок машин с броневой защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 01:15
  • 3
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 01:06
  • 38331
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 00:51
  • 1
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 22.11 21:46
  • 1
ЕС хочет построить новые торговые пути в обход России
  • 22.11 21:43
  • 1
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договорённостей по Сирии
  • 22.11 21:12
  • 2
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 22.11 21:10
  • 1
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 22.11 21:06
  • 1
Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине
  • 22.11 15:07
  • 11
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 12:00
  • 1
«Сфера»: спутниковая группа цифрового прорыва
  • 22.11 11:22
  • 0
НАТО наращивает ударную группировку у границ Союзного государства
  • 22.11 10:38
  • 1
Бондарев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации