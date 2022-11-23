Хорватия увеличит оборонные расходы в предстоящие три года

ЦАМТО, 22 ноября. По информации Минобороны Хорватии, правительство страны на своем 166-м заседании, которое состоялось 14 ноября, приняло проект государственного бюджета на 2023 год и прогнозный период 2024-2025 гг.

Данный документ предусматривает дальнейшее увеличение финансирования Министерства обороны.

Как заявлено, бюджет Министерства обороны на 2023 год будет увеличен на 32,6 млн. евро (245 млн. кун) по сравнению с текущим годом и составит 1,037 млрд. евро. Прогнозный показатель расходов на 2024 год составил 1,082 млрд. евро, на 2025 год – 1,090 млрд. евро.

В частности, в оборонный бюджет включено финансирование закупки боевых машин пехоты "Брэдли", многоцелевых боевых самолетов, бронированных машин, других боевых и небоевых систем и оборудования, наиболее существенным из которых является закупка средств ПВО.

Также выделяются средства на строительство и ремонт зданий и инфраструктуры, обучение, участие в зарубежных миссиях, операциях и мероприятиях, а также на выполнение вспомогательных задач в интересах гражданских структур и населения в Республике Хорватии. Министерство обороны продолжит вкладывать средства в кадры, улучшение уровня жизни и условий службы солдат, унтер-офицеров и офицеров.

С 2023 года запланированы изменения в организационной структуре оборонного бюджета. С 2023 года средства будут выделяться по двум статьям бюджета: на финансирование Министерства обороны и Университета обороны и безопасности им. Франьо Туджмана