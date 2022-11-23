Минобороны Франции: В Литве будут размещены четыре французских истребителя

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Как сообщает министерство обороны Франции, страна намерена разместить в Литве свои многоцелевые истребители Rafale в количестве 4-х единиц. Французские истребители будут охранять воздушное пространство над странами Балтики в качестве воздушной полиции НАТО.

Истребители будут размещены начиная с 25 ноября этого года, говорится в пресс-релизе военного ведомства страны.

Напомним, что Финляндия и Швеция готовятся стать членами Североатлантического альянса, что в случае их вступления сделает Балтийское море фактически внутренним морем НАТО, Калининградская область России окажется в полном окружении натовцев.

Необходимость размещения военных самолетов НАТО в регионе связано с тем, что балтийские страны не имеют возможности охранять свое воздушное пространство в одиночку, отметили в Минобороны Франции.

Истребители Rafale относятся к истребителям четвертого поколения и стоят на вооружении ВМС и ВВС Франции с 2004 года. Эти самолеты находятся также на вооружении Индии, Египта, Греции, Катара. В самой Франции их насчитывается более 140 единиц.

Еще в октябре глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж будет наращивать свое военное присутствие в рамках НАТО в таких странах Восточной Европы как Литва, Эстония и Румыния.