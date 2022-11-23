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ТАСС

FT: ЕС исчерпывает возможности оказания энергетической помощи Украине

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Над украинской энергетикой сгущаются тучи
Над украинской энергетикой сгущаются тучи.
Источник изображения: Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации издания, европейским государствам становится все сложнее находить необходимое Киеву оборудование

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза имеют все меньше возможностей поставлять оборудование для энергетического сектора Украины на фоне продолжающихся боевых действий. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата из ЕС.

"Мы в постоянном контакте с Еврокомиссией и другими государствами - членами, чтобы предоставить максимальную возможную поддержку [Киеву], - сказал дипломатический представитель, слова которого приводит издание. - Но с каждой неделей становится все сложнее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации".

"Нам необходимо мобилизовать [на поддержку Украины] больше государств - членов", - отметил дипломат.

На прошлой неделе еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что, по оценкам ЕС, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины ущерб приближается к критической точке, и Евросоюз без остановки работает над поддержкой энергоснабжения страны. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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