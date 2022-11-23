Замглавы МО РФ проверил ход выполнения ГОЗ предприятиями ВПК Свердловской области

По поручению министра обороны Михаил Мизинцев вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны страны, в решение задачи по увеличению выпуска продукции по государственному оборонному заказу и высокие заслуги в труде

ТАСС, 22 ноября. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями военно-промышленного комплекса Свердловской области. Об этом журналистам сообщили во вторник в ведомстве.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа прибыл в Свердловскую область, где по поручению министра обороны Сергея Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа", - информировали в министерстве.

Отмечается, что заместитель министра обороны проинспектировал производственные мощности и цеха предприятий. Руководство предприятий доложило ему о ходе выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых на предприятиях проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и реконструкцию производственных объектов.

"Генерал-полковник Мизинцев проверил участки завершающих операций, на которых проводится контроль продукции, а также цеха, автоматизированные линии изготовления корпусов изделий, станки с автоматизацией процессов загрузки и выгрузки деталей", - уточнили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что по поручению министра обороны Мизинцев вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны страны, в решение задачи по увеличению выпуска продукции по государственному оборонному заказу и высокие заслуги в труде.