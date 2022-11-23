В Кремле ответили на обвинения Эрдогана в "невыполнении обязательств"

Кремль о заявлениях Эрдогана по Сирии: есть разногласия, но они обсуждаются

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. У России и Турции есть разногласия по поводу обеспечения безопасности в Сирии, но партнерские отношения стран позволяют открыто и конструктивно обсуждать проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что российская сторона якобы не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований в рамках договоренности от 2019 года.

"Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму. Эти нюансы, иногда даже разногласия, неоднократно обсуждались двумя президентами", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, "дружественный, партнерский характер отношений с Турцией" позволяет "открыто и конструктивно" обсуждать все разногласия.

Россия и Турция в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности.

В минувшее воскресенье, 20 ноября, турецкие ВВС нанесли ракетные удары по позициям курдских вооруженных формирований на севере Сирии и Ирака.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия призвала Турцию к сдержанности на фоне ударов по территории соседних арабских стран.

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