Мишустин призвал подключать малый и средний бизнес к поставкам для нужд СВО

Только часть требуемой продукции носит закрытый характер, остальное могут поставлять и частные компании, отметил премьер

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что нужно активнее вовлекать предприятия малого и среднего бизнеса в обеспечение поставок для нужд специальной военной операции.

"Необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер, она производится на специализированных предприятиях. Остальное вполне могут освоить и частные компании", - сказал глава кабмина во вторник, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Мишустин добавил, что для этого надо довести до них технические условия и конструкторскую документацию. "Их инициатива - а многие действительно готовы помогать - будет способствовать насыщению спроса нужными элементами в самых разных областях - по обмундированию, средствам индивидуальной защиты, другой продукции", - подчеркнул премьер.

Он попросил руководителей рабочих групп - вице-премьеров Дениса Мантурова, Марата Хуснуллина и Татьяну Голикову - доложить о проделанной работе по реализации целевых заданий. Кроме того, на заседании координационного совета министр обороны Сергей Шойгу, руководители МВД, Росгвардии и ФСБ рассказали о решении вопросов, связанных с обеспечением подчиненных им ведомств. Мишустин также предоставил слово первому замминистра финансов Леониду Горнину для доклада о направлениях расходования средств федерального бюджета в рамках специальной военной операции и предложениях по организации контроля за этими ресурсами.