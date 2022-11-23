Войти
ТАСС

Мишустин призвал подключать малый и средний бизнес к поставкам для нужд СВО

71
0
0
Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции
Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Только часть требуемой продукции носит закрытый характер, остальное могут поставлять и частные компании, отметил премьер

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что нужно активнее вовлекать предприятия малого и среднего бизнеса в обеспечение поставок для нужд специальной военной операции.

"Необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер, она производится на специализированных предприятиях. Остальное вполне могут освоить и частные компании", - сказал глава кабмина во вторник, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Мишустин добавил, что для этого надо довести до них технические условия и конструкторскую документацию. "Их инициатива - а многие действительно готовы помогать - будет способствовать насыщению спроса нужными элементами в самых разных областях - по обмундированию, средствам индивидуальной защиты, другой продукции", - подчеркнул премьер.

Он попросил руководителей рабочих групп - вице-премьеров Дениса Мантурова, Марата Хуснуллина и Татьяну Голикову - доложить о проделанной работе по реализации целевых заданий. Кроме того, на заседании координационного совета министр обороны Сергей Шойгу, руководители МВД, Росгвардии и ФСБ рассказали о решении вопросов, связанных с обеспечением подчиненных им ведомств. Мишустин также предоставил слово первому замминистра финансов Леониду Горнину для доклада о направлениях расходования средств федерального бюджета в рамках специальной военной операции и предложениях по организации контроля за этими ресурсами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Мантуров Денис
Шойгу Сергей
Похожие новости
01.11.2022
Мишустин поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей ВС РФ
24.10.2022
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
15.08.2022
На "Армии-2022" покажут новую версию аппарата "Клавесин"
05.08.2020
"Отдельным категориям": какие военнослужащие получат надбавку
20.09.2018
Президенту РФ продемонстрировали бронемашину "Астейс" и электромотоциклы производства концерна "Калашников"
20.09.2018
Путин на экспозиции "Калашникова" в парке "Патриот" ознакомился с новыми образцами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 01:15
  • 3
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 01:06
  • 38331
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 00:51
  • 1
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 22.11 21:46
  • 1
ЕС хочет построить новые торговые пути в обход России
  • 22.11 21:43
  • 1
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договорённостей по Сирии
  • 22.11 21:12
  • 2
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 22.11 21:10
  • 1
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 22.11 21:06
  • 1
Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине
  • 22.11 15:07
  • 11
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 12:00
  • 1
«Сфера»: спутниковая группа цифрового прорыва
  • 22.11 11:22
  • 0
НАТО наращивает ударную группировку у границ Союзного государства
  • 22.11 10:38
  • 1
Бондарев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации