МО РФ: часть технологий искусственного интеллекта включат в рекомендации по работе над ГОЗ

Начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны Василий Елистратов отметил, что это ускорит появление конкретных образцов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Часть технологий, содержащих искусственный интеллект (ИИ), будут включены в реестр, рекомендованный для работ по гособоронзаказу (ГОЗ). Об этом сообщил во вторник начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России Василий Елистратов в ходе международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов".

"Мы совместно с министерством промышленности и торговли на этом форуме запустили новый проект. Проводим инвентаризацию технологий, представленных здесь, на предмет наличия или отсутствия в них элементов искусственного интеллекта - это первая задача. Вторая задача заключается в том, что часть этих технологий мы включим в совместный реестр, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу", - сказал он, добавив, что это ускорит появление конкретных образцов.

Ранее Елистратов сообщал, что Минобороны готовит ряд критериев для определения и отбора проектов, содержащих в себе технологии ИИ.